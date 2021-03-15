





Последние пара поколений iPhone радуют временем автономной работы — нередко Pro Max живут по два дня. Apple добилась такого уровня автономности в том числе благодаря уникальному L-образному аккумулятору и уменьшению размера материнской платы, однако компания на этом не остановилась и зарегистрировала два новых патента, которые потенциально могут продлить время автономной работы будущих iPhone.Первый патент, названный «Батарея в металлическом корпусе», позволяет уменьшить зазор между аккумулятором и остальными компонентами смартфона, поместив последний в жесткий или полужесткий кейс. Это позволяет уменьшить пустое пространство вокруг батареи, которое есть в современных iPhone, тем самым дав возможность увеличить ее емкость без риска проткнуть или повредить из-за различных компонентов смартфона вокруг.Второй патент призван продлить жизнь аккумулятору и называется «Способы определения и управления расширением батареи». В процессе использования из-за деградации Li-ion аккумуляторы могут «вспухать», что может привести к повреждению смартфона и даже взрыву. Apple предлагает оснастить аккумуляторы специальным детектором расширения, и если последний обнаружит чрезмерное набухание батареи, то он отправит команду об этом контроллеру заряда, дабы тот ограничил максимальную емкость аккумулятора. Также, возможно, будет выводиться предупреждению пользователю о том, что батарею пора заменить.