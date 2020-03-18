Модельный ряд смартфонов Galaxy S20 обладает целым крутых характеристик, вот только цена не радует. Не обошлось и без ложки дёгтя, сначала владельцы флагманов Samsung этого года столкнулись с проблемами фокусировки камеры, которая была устранена с обновлением прошивки, а теперь сообщают о наличии массовой проблемы с GPS-модулем.
Пользователи в Twitter, Reddit и официальных форумов Samsung сообщают, что их смартфоны испытывают трудности с деактивацией модуля GPS. Некоторые рассказывают, что функция определения местоположения либо никогда не блокируется, либо для этого требуется от 5 до 15 минут. Также были сообщения о том, что GPS продолжал работать, несмотря на прекращение его использования.
Владельцы флагманов сообщает о замене своих устройств на новые, которые испытывают аналогичные проблемы. Предполагается, что это массовый аппаратный дефект, либо очень серьезная ошибка в программном обеспечении.
Сайт XDA сообщает, что они не обнаружили описываемых жалоб на своих смартфонах с процессорами Exynos. К этому утверждению также присоединился журналист издания Androidauthority. Стоит отметить, что это пока не ограничивает проблему только версиями Galaxy S20 на процессорах Snapdragon. Компания Samsung пока не давала официальных комментариев по поводу этой ситуации.
Пользователи в Twitter, Reddit и официальных форумов Samsung сообщают, что их смартфоны испытывают трудности с деактивацией модуля GPS. Некоторые рассказывают, что функция определения местоположения либо никогда не блокируется, либо для этого требуется от 5 до 15 минут. Также были сообщения о том, что GPS продолжал работать, несмотря на прекращение его использования.
But what about the ABSOLUTELY TERRIBLE GPS issues on the S20 Ultra? 9/10 times I open Waze/Google Maps I get "GPS unreachable" or "GPS signal lost" then gives me a route from where I had been HOURS previous.— Josh (@apimpnamedgekko) March 17, 2020
Владельцы флагманов сообщает о замене своих устройств на новые, которые испытывают аналогичные проблемы. Предполагается, что это массовый аппаратный дефект, либо очень серьезная ошибка в программном обеспечении.
Сайт XDA сообщает, что они не обнаружили описываемых жалоб на своих смартфонах с процессорами Exynos. К этому утверждению также присоединился журналист издания Androidauthority. Стоит отметить, что это пока не ограничивает проблему только версиями Galaxy S20 на процессорах Snapdragon. Компания Samsung пока не давала официальных комментариев по поводу этой ситуации.
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