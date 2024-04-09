Власти готовы навсегда запретить продажу вейпов

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С такой инициативой выступили представители сразу нескольких партий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов, подготовили депутаты ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».
Вейпинг преподносится как безопасное курение, однако по факту привычка «парить» мало чем отличается от простых сигарет. Он также вызывает зависимость, пагубно влияет на организм курящего и окружающих. В состав безникотиновых жидкостей входит глицерин, пропиленгликоль, а также ароматизаторы и загустители и другие элементы, способствующие развитию легочных заболеваний.
«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны»,— заявили авторы проекта закона.
Мосгордума планирует рассмотреть возможность блокировки сайтов по продаже вейпов. Также московские депутаты попросят ввести «прямой запрет на распространение информации о дистанционной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией». Минздрав РФ поддерживает инициативу и хочет сформировать список запрещенных для вейпов подсластителей и ароматизаторов.
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