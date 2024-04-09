Власти готовы навсегда запретить продажу вейпов

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны»,— заявили авторы проекта закона.

С такой инициативой выступили представители сразу нескольких партий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».Законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов, подготовили депутаты ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».Вейпинг преподносится как безопасное курение, однако по факту привычка «парить» мало чем отличается от простых сигарет. Он также вызывает зависимость, пагубно влияет на организм курящего и окружающих. В состав безникотиновых жидкостей входит глицерин, пропиленгликоль, а также ароматизаторы и загустители и другие элементы, способствующие развитию легочных заболеваний.Мосгордума планирует рассмотреть возможность блокировки сайтов по продаже вейпов. Также московские депутаты попросят ввести «прямой запрет на распространение информации о дистанционной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией». Минздрав РФ поддерживает инициативу и хочет сформировать список запрещенных для вейпов подсластителей и ароматизаторов.