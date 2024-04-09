Власти готовы навсегда запретить продажу вейпов

Артем
arhzxyto'.png
Фото: Unsplash
С такой инициативой выступили представители сразу нескольких партий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов, подготовили депутаты ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». 

Вейпинг преподносится как безопасное курение, однако по факту привычка «парить» мало чем отличается от простых сигарет. Он также вызывает зависимость, пагубно влияет на организм курящего и окружающих. В состав безникотиновых жидкостей входит глицерин, пропиленгликоль, а также ароматизаторы и загустители и другие элементы, способствующие развитию легочных заболеваний.

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны»,— заявили авторы проекта закона.

Мосгордума планирует рассмотреть возможность блокировки сайтов по продаже вейпов. Также московские депутаты попросят ввести «прямой запрет на распространение информации о дистанционной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией». Минздрав РФ поддерживает инициативу и хочет сформировать список запрещенных для вейпов подсластителей и ароматизаторов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
«АвтоВАЗ» придумал, как быстро и эффективно отвадить россиян от иномарок и пересадить на российские авто
В России могут запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков
«Смута» — не предел. Готовьтесь к шквалу успешных российских игр

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+614
law
Тогда и сигареты надо запретить? Или они полностью безопасные?
час назад в 09:09
#
tellurian
+1250
tellurian law
Они менее безопасные, чем химия. А так всё это дрянь.
час назад в 09:22
#
Родион Попов
0
Родион Попов
Просто нет акцизов , а прибыль отличная , плюс , вейпа хватает с жидкостью на дольше , чем пачки сигарет. Отсюда вывод на запрет.
час назад в 09:12
#
kardigan
+3575
kardigan
Наконец то! Что в них нашли? Вкусно, но химии поболее, чем в 🚬
час назад в 09:35
#
+104
unfailingsky
Просто табачное лобби добилось своего. На вас и ваше здоровое всем плевать.
49 минут назад
#
XuliGAN
+148
XuliGAN
Молодёжь ходит с 12-13 лет уже вайпят, знакомый хирург поделился что до 4 операций в месяц на легкие из за этой дряни, давно пора запретить!
27 минут назад
#
Anatoly076
+162
Anatoly076
Красавчики!!! А то я в шоке был, когда 12 летняя дочь «поделилась со мной», что родители одноклассницы подарили ей вейп и она считает себя крутой 🤯! Вообще трэш! Сама концепция, яд присыпать вкусом и ароматизатором — травиться с удовольствием! Завтра займусь выпуском «го…а» со вкусом мяты и лаванды. Заявлю экологичность происхождения. А из химии, ароматизатор.

Жесть какая-то! Бабушка моя раньше высказывалась о курильщиках — жрали бы свои сигареты в виде каши и не мешали людям дышащими чистым воздухом!
Я сын когда из садика идем куряг называет «паровозами», и когда рядом проходим (специально обходим, обгоняя) говорит чух-чух-чух!!!!! Туууууууу!!!! )))))))))))))) Как бы подкалывая, приветствует ))))))
6 минут назад
#