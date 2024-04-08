«АвтоВАЗ» придумал, как быстро и эффективно отвадить россиян от иномарок и пересадить на российские авто

Олег

Фото: Unsplash


«АвтоВАЗ» предложил способ ослабить китайских автопроизводителей и поднять показатели отечественного завода. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на незавидные перспективы российской автомобильной отрасли. Он заявил, что «при сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного).

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Господин Соколов уверен: российским машинам мешает развиваться Китай — вендоры из этой страны вскоре заполнят низшие и средние ценовые сегменты, предлагая свои машины со скидками. И назвал решение проблемы:

«Выдвинута инициатива по планомерному увеличению утилизационного сбора, который должен будет простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств». 

Глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что он — за конкуренцию между различными российскими производителями с широким выбором моделей авто. Результатом всех перечисленных мер и событий господин Соколов назвал то, что «пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок». 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+373
den3221
У нас всегда все нашим производителям мешает! Что электроника что автопром! Пусть перестанут ценники за го… задирать, может тогда и люди смотреть в их сторону будут.
Вчера в 18:50
#
+27
DMITRIY STEPANOV
Лучшее что мог предложить автоваз это то что они прекращают выпуск авто и переходят на газонокосилки
Вчера в 19:15
#
+83
просто дед
Просто гениальный менеджер, такие вот нам нужны 👍👍👍
Вчера в 19:17
#
tellurian
+1248
tellurian
Вот почему они лишают выбора простых граждан? Почему нужно оплачивать их существование?
Тем более ниши разные. У кого нет больших денег купят новый автоваз или б/у машину. У кого с деньгами всё хорошо, автоваз не купит.
Сале противное, подорожают китайские машины и другие иномарки, АвтоВАЗ тоже поднимет цены.
Вчера в 19:23
#
+166
antonchik55 Сергей Максин
Это только если тебе дадут ее купить без кредитов. Там и до 2 может дойти
час назад в 00:39
#
fly666666
+503
fly666666
Как грится, конкуренция-двигатель прогресса. Но что делать, если не вывозишь-не грится
Вчера в 19:33
#
+659
jkttim
Пусть цена на наши авто снизят, до цен реальных возможностей потребителя. Ни кто не будет покупать наши авто по таким ценам.
Вчера в 19:39
#
+659
jkttim
Плохому танцору, всегда что-то мешает! Развивайте автопром, а не переклеивайте шильдики на китайский!
Вчера в 19:41
#
+88
Analgin
Почему китайцы не ноют, что их машины не продаются???
Вчера в 22:03
#
+166
antonchik55
Так научитесь делать не хуже Китая и тогда люди пойдут покупать отечественное!
Если реально наш автопром выпустит до мельчайших деталей СВОЙ автомобиль, который будет не хуже чем китайский до мелочей и с таким же ценником, я вам гарантирую что как минимум половина китайцев уйдет с наших улиц.
Люди не покупают лады не потому что не хотят, а потому что качество хуже за +/- тот же ценник
час назад в 00:41
#
+166
antonchik55 antonchik55
И не надо говорить что Лада дешевле. Спортлайн загуглите сколько стоит… 2,3млн, а по качеству и функционалу хуже на голову чем китаец за те же деньги
час назад в 00:45
#
bushi
+137
bushi
Автовазу уже давно пора заниматься только выпуском запчастей для своих уже проданных авто. На большее они не способны
час назад в 00:44
#
+70
Trognorf
У вас тут вся редакция постит желтушное не проворное дерьмецо? 💩💩💩
57 секунд назад
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