«АвтоВАЗ» придумал, как быстро и эффективно отвадить россиян от иномарок и пересадить на российские авто



«АвтоВАЗ» предложил способ ослабить китайских автопроизводителей и поднять показатели отечественного завода. Об этом пишут «РИА Новости».



Согласно источнику, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на незавидные перспективы российской автомобильной отрасли. Он заявил, что «при сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного).







Господин Соколов уверен: российским машинам мешает развиваться Китай — вендоры из этой страны вскоре заполнят низшие и средние ценовые сегменты, предлагая свои машины со скидками. И назвал решение проблемы:





«Выдвинута инициатива по планомерному увеличению утилизационного сбора, который должен будет простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств».



Глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что он — за конкуренцию между различными российскими производителями с широким выбором моделей авто. Результатом всех перечисленных мер и событий господин Соколов назвал то, что «пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок».