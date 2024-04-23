Apple даст своим самым неудачным аксессуарам еще один шанс

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple собирается еще раз запустить в продажу свои чехлы FineWoven перед тем, как полностью убрать их с продажи. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что новый тип тканевых чехлов FineWoven будет снять с производства из-за потока жалоб и недовольств покупателей. Материал на фоне экологической повестки был выпушен на смену натуральной коже, которая применялась в оригинальных «яблочных» чехлах долгие годы. Похоже, что Apple собирается дать чехлам еще один шанс.

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Свежий инсайд от Косутами, коллекционера прототипов от Apple, сообщает, что Apple выпустит еще одну серию кейсов FineWoven. Это случится в рамках грядущего релиза новых цветов — компания регулярно выпускает свежие оттенки для своих девайсов и аксессуаров в межсезонье. Пока неизвестно, какие именно это будут цвета, но едва ли последний релиз реабилитирует FineWoven в глазах фанатов. 

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Источник:
MacRumors
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