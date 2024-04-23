Apple даст своим самым неудачным аксессуарам еще один шанс



Компания Apple собирается еще раз запустить в продажу свои чехлы FineWoven перед тем, как полностью убрать их с продажи. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы писали, что новый тип тканевых чехлов FineWoven будет снять с производства из-за потока жалоб и недовольств покупателей. Материал на фоне экологической повестки был выпушен на смену натуральной коже, которая применялась в оригинальных «яблочных» чехлах долгие годы. Похоже, что Apple собирается дать чехлам еще один шанс.







Свежий инсайд от Косутами, коллекционера прототипов от Apple, сообщает, что Apple выпустит еще одну серию кейсов FineWoven. Это случится в рамках грядущего релиза новых цветов — компания регулярно выпускает свежие оттенки для своих девайсов и аксессуаров в межсезонье. Пока неизвестно, какие именно это будут цвета, но едва ли последний релиз реабилитирует FineWoven в глазах фанатов.