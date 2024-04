Внезапно: Apple уменьшит экран iPhone 17 Plus

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

iPhone 16 — 6,1 дюйма;

iPhone 16 Plus — 6,7 дюйма;

iPhone 16 Pro — 6,3 дюйма;

iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.

Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что Apple планирует нечто интересное в линейке iPhone 17, которая выйдет в следующем году.По словам Янга, экран в iPhone 17 Plus станет заметно меньше, чем в текущих Plus-версиях. Аналитик не раскрывает точные габариты дисплея, но он будет чем-то средним между iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.Ранее стало известно, что Apple начнёт изменять размеры экранов уже в серии iPhone 16 (речь о моделях Pro и Pro Max):Судя по всему, iPhone 17 Plus получит 6,6-дюймовый экран, что немного меньше, чем у iPhone 15/16 Plus.