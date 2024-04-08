Внезапно: Samsung переизобрела iMac

Фархад
Samsung iMac

Южнокорейский производитель электроники Samsung выпустил новый моноблок All-In-One Pro, который внешне очень напоминает старые iMac на процессорах Intel.

Компьютер может похвастаться ультратонким металлическим корпусом. Его толщина составляет всего 6,5 мм. В комплект поставки входят металлическая беспроводная клавиатура и мышь.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

All-In-One Pro получил 27-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 4K, 3D-динамиками с поддержкой Dolby Atmos, процессор Intel Core Ultra (точная модель не раскрывается), от 16 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ в минимальной конфигурации.

Samsung iMac

Также моноблок оснащён портами HDMI, USB Type-A, Ethernet, 3,5-мм разъёмом для наушников, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E и веб-камерой HD.

Пока моноблок Samsung All-In-One Pro будет продаваться только в Южной Корее по цене от $1469. Ожидается, что глобальный релиз состоится летом.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Из One UI 6.1 пропала любимая настройка владельцев смартфонов Samsung Galaxy
Samsung выпустила долгожданное обновление для Galaxy Watch
Samsung готовит дешёвые смарт-часы Galaxy Watch FE

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Шухрат
+64
Шухрат
Без Type-C?
2 часа назад в 23:21
#