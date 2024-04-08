Внезапно: Samsung переизобрела iMac

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Южнокорейский производитель электроники Samsung выпустил новый моноблок All-In-One Pro, который внешне очень напоминает старые iMac на процессорах Intel.Компьютер может похвастаться ультратонким металлическим корпусом. Его толщина составляет всего 6,5 мм. В комплект поставки входят металлическая беспроводная клавиатура и мышь.All-In-One Pro получил 27-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 4K, 3D-динамиками с поддержкой Dolby Atmos, процессор Intel Core Ultra (точная модель не раскрывается), от 16 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ в минимальной конфигурации.Также моноблок оснащён портами HDMI, USB Type-A, Ethernet, 3,5-мм разъёмом для наушников, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E и веб-камерой HD.Пока моноблок Samsung All-In-One Pro будет продаваться только в Южной Корее по цене от $1469. Ожидается, что глобальный релиз состоится летом.