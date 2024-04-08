Из One UI 6.1 пропала любимая настройка владельцев смартфонов Samsung Galaxy

Олег

Galaxy


Компания Samsung удалила эксклюзивную фичу своей оболочки из обновления One UI 6.1. При этом она почти сразу появилась в виде отдельной надстройки для разработчиков и энтузиастов.

Речь идет о фирменном управлении жестами, которое присутствовало в One UI несколько лет и нравилось многим пользователям смартфонов Galaxy как расширенная и более удобная альтернатива стандартным жестам в Android. После обновления до One UI 6.1 в настройках остались лишь два варианта на выбор: кнопки управления внизу экрана либо управление жестами от Google.

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Источник отмечает, что Samsung поступила очень странно: она удалила жесты из общедоступной версии One UI, при этом почти сразу добавила их в отдельное приложение Good Lock — собственную утилиту бренда для кастомизации интерфейса смартфона Galaxy.

Проблема состоит в том, что Good Lock доступен не во всех странах, а многие пользователи вовсе не знают о его существовании. Было бы логичнее полностью выпилить жесты, если Samsung считает фичу ненужной, либо не трогать их в One UI. 

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Источник:
SamMobile
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