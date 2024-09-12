Восстание ИИ: Siri наотрез отказывается работать в iOS 18.1

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Некоторые владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, установившие бета-версии ​​iOS 18.1, начали жаловаться на проблемы в работе Siri. Точнее, голосовой помощником окончательно отказывается работать на протяжении последних нескольких дней.Сообщения от «пострадавших» появляются в соцсетях, на форумах 9to5Mac, MacRumors, а также на Reddit. У всех пользователей появляется окно с уведомлением «Siri‌ недоступна» при попытке использовать помощника‌. В некоторых случаях в окне прописано, что «данные для Siri‌ загружаются» или «необходимо подключиться к Wi-Fi для завершения загрузки Siri‌». Но процесс зависает на 99%, а ‌Siri‌ так и не активируется.Перезагрузка проблему не решает, но отключение Apple Intelligence возвращает старую и не совсем умную Siri, которая пока ещё‌ работает. Скорее всего, к релизу Apple это исправит.