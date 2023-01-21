Вот что может случиться, если оставить iPhone на зарядке на ночь

Фархад

iPhone 4

Семейная пара из США поделилась устрашающей историей о возгорании смартфона, в которой чудом никто не пострадал. Сам момент «пожара» был запечатлён на камеру Google Nest.

Пострадавшие рассказали местным СМИ, что их дети просто поставили iPhone 4 (двенадцатилетней давности) на зарядку, используя оригинальный адаптер Apple, а ночью, пока все спали, смартфон «взорвался и загорелся». К счастью, на столе, где лежал гаджет, не было других легковоспламеняющихся предметов, и в результате инцидента никто не пострадал.



Поскольку смартфоны Apple сами по себе никогда не взрывались, можно предположить, что семья скрыла некоторые подробности о состоянии девайса. Вероятно, возгорание конкретно этого iPhone 4 произошло из-за использования неоригинального зарядного устройства или дешёвого аккумулятора (за 12 лет батарею, скорее всего, меняли). Также не рекомендуется оставлять какие-либо гаджеты, подключёнными к источнику питания на долгое время.

Кроме того, важно следить за «здоровьем» аккумулятора любого iPhone, поскольку любые литий-ионные со временем деградируют и могут вздуться. Кстати, мой коллега Олег Воронин рассказывал в мощнейшем гайде, как узнать состояние батареи iPhone и когда её нужно менять.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
+4271
Mers
Пффф… я даже с уверенностью в 90% могу сказать, что там не родной аккумулятор стоял… возможно даже и шнур. А вот блок может и оригинал был.
Сегодня в 15:38
#
+4
AID_000407.8c3a33a0dbfd43ce984b239cae94257e.0018
Нифига 20 летней давности айфон сгорел НЕВЕРОЯТНО больше не буду заряжать по ночам свой 14 pro какое горе ахахахахаххахах
Сегодня в 15:40
#
+60
bagdan1978
Возможно и айфон не оригинальный🤣
Сегодня в 15:54
#
Konstantin Bulatnikov
+143
Konstantin Bulatnikov
Вполне возможно что сей iPhone 4 с Китая, оригинальная лишь плата...
2 часа назад в 17:15
#
+247
Павел19562
И как следить за здоровьем аккумулятора? У меня Айфон 7 показывает 91% заряда, но сам заряд держит только четыре часа и отключается на морозе.
час назад в 18:48
#
Mers
+4271
Mers Павел19562
А зачем за ним следить, если по этим данным понятно, что аккумулятор труп? У меня на SE1 постоянно заряд прыгал на родном аккумуляторе. Ему было 7 месяцев с емкостью 87%. Зарядил, а он бац и -20%, потом бац и -35%. Заменил и за проблему забыл.
51 минуту назад
#
Ckor_30
+619
Ckor_30
Ха ха так это 4 или 4S АКБ левый или шнур или зарядка подвал Китай .
57 минут назад
#