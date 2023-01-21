Вот что может случиться, если оставить iPhone на зарядке на ночь

Семейная пара из США поделилась устрашающей историей о возгорании смартфона, в которой чудом никто не пострадал. Сам момент «пожара» был запечатлён на камеру Google Nest.
Пострадавшие рассказали местным СМИ, что их дети просто поставили iPhone 4 (двенадцатилетней давности) на зарядку, используя оригинальный адаптер Apple, а ночью, пока все спали, смартфон «взорвался и загорелся». К счастью, на столе, где лежал гаджет, не было других легковоспламеняющихся предметов, и в результате инцидента никто не пострадал.
Поскольку смартфоны Apple сами по себе никогда не взрывались, можно предположить, что семья скрыла некоторые подробности о состоянии девайса. Вероятно, возгорание конкретно этого iPhone 4 произошло из-за использования неоригинального зарядного устройства или дешёвого аккумулятора (за 12 лет батарею, скорее всего, меняли). Также не рекомендуется оставлять какие-либо гаджеты, подключёнными к источнику питания на долгое время.
Кроме того, важно следить за «здоровьем» аккумулятора любого iPhone, поскольку любые литий-ионные со временем деградируют и могут вздуться. Кстати, мой коллега Олег Воронин рассказывал в мощнейшем гайде, как узнать состояние батареи iPhone и когда её нужно менять.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides