Вот как должны выглядеть идеальные Apple Glass, чтобы их захотел купить каждый

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Энтузиаст-концептмейкер Кайлин Ву поделился своим видением того, какими должны быть по-настоящему революционные смарт-очки Apple.На шикарнейших рендерах представлен девайс под названием Apple Glass Air. Ву объяснил, что в своей концепции он использовал технологию голографического оптического волновода, который позволяет встроить в ультратонкие линзы сверхбольшие экраны. При этом стёкла такие же тонкие и прозрачные, как в обычных очках. Это просто идеальное решение для очков дополненной реальности.В центре оправы расположен сканер LiDAR, который может точно считывать пространственную информацию из реального мира и распознавать жесты.На обеих дужках есть сенсорные панели с датчиками силы, которые отвечают за управление гарнитурой.На внутренней стороне правой дужки находится датчик здоровья, который регулярно отслеживает частоту сердечных сокращений и содержание кислорода в крови.В оправу встроено несколько микрофонов и динамиков для голосового управления, воспроизведение звука и звонков по FaceTime.Кроме того, автор концепта предположил возможность замены некоторых элементов оправы и линз для более комфортной посадки. Например, Apple могла бы реализовать сменные носовые накладки или простые в установке стёкла с диоптрией.Также дизайнер показал, как можно за несколько секунд превратить смарт-очки в спортивную гарнитуру, заменив пластиковые дужки на силиконовые ремешки.Концепт выглядит просто потрясающе. Мы все ждём от Apple именно такого продукта, но, скорее всего, компания не выпустит лёгкие очки дополненной реальности в ближайшие 2-3 года.Напомним, что последним по-настоящему революционным продуктом Apple были AirPods, которые компания представила в 2016 году. За прошедшие 7 лет компания так и не совершила ни одного настолько же мощного анонса, поэтому все с нетерпением ждут презентацию шлема смешанной реальности на WWDC 23.