Apple iOS 16

Вышли четвёртые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 для разработчиков

Фархад
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Сегодня, 1 декабря, Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 и macOS Ventura 13.1 для зарегистрированных разработчиков.

В этих сборках компания устранила ряд багов, обнаруженных в предыдущих бета-версиях ПО. Основными нововведениями в iOS 16.2 и iPadOS 16.2 являются приложение-холст Freeform для совместной работы над проектами, новые виджеты сна и приёма медикаментов для экрана блокировки, а также улучшенное приложение «Погода».

Кроме того, Apple прокачала режим Always-On Display в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, добавила новую тренировку для Apple Watch и продолжила тестировать полноценную поддержку мониторов на iPad с чипами M1/M2.

Установить новые бета-версии можно только при наличии профиля разработчика. Скорее всего, тестирование продлится до конца 2022 года.
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