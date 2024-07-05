Все будущие модели iPad рассекретили. Они выйдут совсем скоро

Фархад
iPad

Разработчик Николас Альварес обнаружил на серверах Apple идентификаторы нескольких моделей iPad, которые сейчас компания активно тестирует.

Первым в списке на апгрейд в 2024 году стоит базовый iPad 11-го поколения. Ему присвоены идентификаторы iPad15,7 и iPad15,8 для версии только с Wi-Fi и сотовой связью. Предполагается, что модель будет работать на чипе A16.

Пожалуй, самым ожидаемым планшетом этого года станет iPad mini. На его анонс указывают идентификаторы iPad16,1 и iPad16,2 для версий с Wi-Fi и сотовой связью. По данным инсайдеров, эта модель получит базовый чип A17. Это и есть урезанная версия A17 Pro, которая используется в iPhone 15 Pro.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Ещё 8 идентификаторов относятся к линейке iPad Pro, которую Apple только недавно обновила. Самое интересное, что идентификаторы iPad15,3, iPad15,4, iPad15,5 и iPad15,6 относятся к 11- и 13-дюймовым моделям iPad Pro с чипом Apple M3. Однако компания от них отказалась и выпустила планшеты на M4.

За этим следуют номера в диапазоне от iPad17,1 до iPad17,4. Инсайдер предполагает, что они предназначены для iPad Pro с чипами M5, которые выйдут в следующем году.

Ожидается, что базовый iPad и iPad mini нам покажут на одной из осенних презентаций Apple, а вот iPad Pro на M5 выйдет не раньше следующего года, если его также не отменят.
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple Insider
Cсылки по теме:
Невероятно, но факт: Стив Джобс предсказал появление Apple Intelligence
Apple готовит совершенно новое устройство, которое заменит вам iPad
Apple выторговала место в совете директоров OpenAI взамен на интеграцию ChatGPT в iOS 18

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии