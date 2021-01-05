Ожидается, что Apple оснастит все смартфоны модельного ряда iPhone 13 датчиком LiDAR. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.
Первым получил этот лазерный сенсор iPad Pro, который был выпущен в марте 2020 года, а позднее датчиком оснастили iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. LiDAR используется для измерения расстояния до окружающих объектов в радиусе до пяти метров. Эта технология обеспечивает расширенные возможности для дополненной реальности.
Apple зачастую оснащает новейшими аппаратными возможностями устройства более высокого уровня, прежде чем в последующие годы перенаправить их на более доступные гаджеты. Например, в серии iPhone 11 экраны OLED получили только смартфоны 11 Pro и 11 Pro Max, а базовая модель вышла с дисплеем LCD. В линейке iPhone 12 все устройства оснастили OLED-экранами.
Ожидается, что Apple вернется к своему традиционному сентябрьскому графику анонса модельного ряда iPhone 13, в который также войдет четыре смартфона.
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Первым получил этот лазерный сенсор iPad Pro, который был выпущен в марте 2020 года, а позднее датчиком оснастили iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. LiDAR используется для измерения расстояния до окружающих объектов в радиусе до пяти метров. Эта технология обеспечивает расширенные возможности для дополненной реальности.
Apple зачастую оснащает новейшими аппаратными возможностями устройства более высокого уровня, прежде чем в последующие годы перенаправить их на более доступные гаджеты. Например, в серии iPhone 11 экраны OLED получили только смартфоны 11 Pro и 11 Pro Max, а базовая модель вышла с дисплеем LCD. В линейке iPhone 12 все устройства оснастили OLED-экранами.
Ожидается, что Apple вернется к своему традиционному сентябрьскому графику анонса модельного ряда iPhone 13, в который также войдет четыре смартфона.
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