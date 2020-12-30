Mi Pad

Компания Apple добилась отмены правовой охраны торговой марки Mi Pad в России. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

В июле 2020 года Apple направила в Роспатент заявление о снятии правовой охраны с торговой марки Mi Pad. Под этим брендом Xiaomi выпускает планшетные устройства. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела обращение Apple и сняло защиту с этой торговой марки.

Компания Apple утверждала, что торговая марка Mi Pad до степени смешения схожа с принадлежащими ей марками iPad, IPAD SMART CASE, IPAD, iPAD, IPAD PRO, IPAD MINI и IPAD AIR. Товарный знак Xiaomi, по мнению Apple, мог ввести покупателей в заблуждение. Кроме того, юристы Apple усмотрели в его использовании признаки недобросовестной конкуренции.



Роспатент согласился, что Mi Pad и марки, производные от iPad, похожи фонетически за счёт использования одних и тех же букв латинского алфавита. Имеющиеся отличия, по мнению специалистов организации, играют лишь второстепенную роль при восприятии названий продуктов.

Фактически это означает, что Xiaomi больше не принадлежит бренд Mi Pad в России, но в нашей стране по-прежнему смогут продаваться планшеты под этой торговой маркой, правда, теперь их сможет выпускать кто угодно.

Ещё в 2017 году Apple добилась запрета на регистрацию компанией Xiaomi торговой марки Mi Pad в странах Евросоюза.


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