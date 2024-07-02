Все модели iPhone 16 получат одинаковые чипы

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Разработчик Николас Альварес обнаружил на серверах Apple код, раскрывающий интересные подробности о линейке iPhone 16.По словам инсайдера, в этом году компания не станет разделять устройства по чипам — все четыре модели iPhone 16 получат один и тот же чип A-серии. Это следует из номеров моделей будущих смартфонов с очень схожей схемой нумерации.Вот эти идентификаторы относятся к линейке iPhone 16:Обратите внимание, что все пять начинаются с одного и того же номера. Для сравнения в серии iPhone 15 использовались два разных типа идентификаторов: ‌iPhone 15‌ — ‌iPhone 15‌,4, ‌iPhone 15‌ Plus — ‌iPhone 15,5, iPhone 15 Pro — ‌iPhone 16‌,1, ‌iPhone 15 Pro‌ Max — ‌iPhone 16‌,2. Две младшие модели получили чип A16 Bionic, а две старшие — A17 Pro.Также интересно, что в списке указаны пять номеров моделей, и только четыре связаны с линейкой iPhone 16. Пятым потенциально может стать будущий iPhone SE. Кроме того, есть вероятность, что базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат обычный чип A18, а 16 Pro и 16 Pro Max — A18 Pro. Скорее всего, они будут различаться количеством ядер графического процессора.Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 16 в сентябре.