Все расцветки iPhone 16 показали на живых фотографиях

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Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился в сервисе микроблогов Х снимком макетов базовой модели iPhone 16 в 5 разных цветах.Он напомнил, что базовая модель iPhone 16 будет отличаться обновлённым блоком камер с вертикально выровненными линзами для записи пространственного видео. По данным Диксона, iPhone 16 и iPhone 16 Plus выйдут в следующих цветах: синий, розовый, белый, чёрный, зелёный. При этом палитра будет более насыщенной по сравнению с iPhone 15.Стоит отметить, что ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо также говорил об этих расцветках для модельного ряда iPhone 16.Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus также получат чипы A18, 8 ГБ оперативной памяти, новую кнопку «Захвата» на правой грани, кнопку «Действия» и некоторые другие улучшения. Новые модели будут анонсированы в сентябре вместе с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max и новыми Apple Watch.