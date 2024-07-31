Все расцветки iPhone 16 показали на живых фотографиях

Фархад
iPhone 16

Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился в сервисе микроблогов Х снимком макетов базовой модели iPhone 16 в 5 разных цветах.

Он напомнил, что базовая модель iPhone 16 будет отличаться обновлённым блоком камер с вертикально выровненными линзами для записи пространственного видео. По данным Диксона, iPhone 16 и iPhone 16 Plus выйдут в следующих цветах: синий, розовый, белый, чёрный, зелёный. При этом палитра будет более насыщенной по сравнению с iPhone 15.

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Стоит отметить, что ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо также говорил об этих расцветках для модельного ряда iPhone 16.

Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus также получат чипы A18, 8 ГБ оперативной памяти, новую кнопку «Захвата» на правой грани, кнопку «Действия» и некоторые другие улучшения. Новые модели будут анонсированы в сентябре вместе с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max и новыми Apple Watch.
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Источник:
Сонни Диксон
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Комментарии

Anatoly076
+246
Anatoly076
Жесть какая-то а не дизайн!! Мое субъективное мнение… вспышка глубже самих камер посажена! Камеры просто вписаны в корпус и овалом подчеркнуты. Как будто эти все элементы оторваны друг от друга. Вспышка отдельно. Камеры отдельно. 😬😬😬
час назад в 09:00
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Aspard
+568
Aspard
Добавьте третью камеру, чтобы убрать отличия от Самсунга)
час назад в 09:13
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