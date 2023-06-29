Встречайте: iPhone Vision. Так может выглядеть будущее смартфонов Apple

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Недавняя презентация гарнитуры Apple Vision Pro дала дизайнерам массу идей и вдохновения для создания концепций будущих гаджетов. Одним из таких стал iPhone Vision — футуристичный смартфон в дизайне шлема смешанной реальности от концепт-мейкера Антонио Де Роса.Как и Apple Vision Pro, iPhone Vision может работать на чипсетах M2 и R1. Вместо плоских краев, которые мы привыкли видеть в трёх последних поколениях iPhone, Де Роса предлагает использовать дисплей-водопад, отображающий уведомления по бокам.Для дополнительного удобства концепт оснащён небольшим экраном на задней панели рядом с массивом основных камер, который включает в себя перископический объектив и «жидкую» линзу.Главнейшая фича концептуального iPhone Vision — два основных чипсета: M2 и R1. Точно такие же используются в Apple Vision Pro.В целом концепт выглядит довольно интересно, но Apple вряд ли выпустит подобный смартфон в обозримом будущем. А как вам такой iPhone?