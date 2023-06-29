Встречайте: iPhone Vision. Так может выглядеть будущее смартфонов Apple

Фархад
iPhone Vision

Недавняя презентация гарнитуры Apple Vision Pro дала дизайнерам массу идей и вдохновения для создания концепций будущих гаджетов. Одним из таких стал iPhone Vision — футуристичный смартфон в дизайне шлема смешанной реальности от концепт-мейкера Антонио Де Роса.

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Как и Apple Vision Pro, iPhone Vision может работать на чипсетах M2 и R1. Вместо плоских краев, которые мы привыкли видеть в трёх последних поколениях iPhone, Де Роса предлагает использовать дисплей-водопад, отображающий уведомления по бокам.

Для дополнительного удобства концепт оснащён небольшим экраном на задней панели рядом с массивом основных камер, который включает в себя перископический объектив и «жидкую» линзу.
Главнейшая фича концептуального iPhone Vision — два основных чипсета: M2 и R1. Точно такие же используются в Apple Vision Pro.

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В целом концепт выглядит довольно интересно, но Apple вряд ли выпустит подобный смартфон в обозримом будущем. А как вам такой iPhone?
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Источник:
ADR Studio
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Комментарии

tellurian
+4896
tellurian
Ужасен. Такой не купил бы.
2 часа назад в 10:43
#
+218
den3221
Жуть то какая, как в лучших традициях телефонов продаваемых в переходах! Как нокиа n92 с антенной!)))
час назад в 11:07
#
YABLOKOFON
+195
YABLOKOFON den3221
В лучших традициях андроид трубок
час назад в 11:18
#
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