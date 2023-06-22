Как транслировать содержимое экрана iPhone на любой компьютер или планшет

Фархад
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Иногда владельцы iPhone сталкиваются с необходимостью вывести содержимое дисплея на большой экран, например, во время презентаций или проведения тренингов. Рассказываем, как это можно сделать, если AirPlay недоступен.

Как известно, в случае с компьютерами Mac или некоторыми лазерными проекторами можно воспользоваться AirPlay, но на ПК под управлением Windows транслировать изображение просто так не выйдет. К счастью, в App Store есть приложения, которые позволяют вывести содержимое экрана iPhone на любой гаджет через браузер.

Одно из таких приложений — AirDroid Cast (в отзывах пишут, что оно активно используется мошенниками, но всё решает человеческий фактор, сама по себе программа абсолютно безопасна).

Вот как транслировать картинку с iPhone на любой Windows-ПК, планшет или смартфон на Android:
  • Скачайте AirDroid Cast из App Store;
  • Откройте на принимающем устройстве браузер и перейдите по ссылке webcast.airdroid.com;
airdrop-2.jpg
  • Введите полученный под QR-кодом номер в приложение на iPhone;
  • Нажмите запустить трансляцию и предоставьте необходимые разрешения на использования микрофона, уведомлений и поиска устройств в локальной сети;
airplay-1.jpg
  • Браузер на ПК может попросить подтвердить начало трансляции с iPhone;
  • Готово! Теперь вы можете вывести любое нужное приложение, слайд или видео на большой экран!
airdrop-3.jpg

Завершить трансляцию можно также из приложения AirDroid Cast. Стоит отметить, что этот способ можно использовать для удалённого просмотра содержимого iPhone, даже если он находится в другой сети.
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Комментарии

Chimone Arika
+181
Chimone Arika
Подскажите удобное, безопасное ПО для подобных целей на Android TV
час назад в 19:42
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