Как транслировать содержимое экрана iPhone на любой компьютер или планшет

Иногда владельцы iPhone сталкиваются с необходимостью вывести содержимое дисплея на большой экран, например, во время презентаций или проведения тренингов. Рассказываем, как это можно сделать, если AirPlay недоступен.
Как известно, в случае с компьютерами Mac или некоторыми лазерными проекторами можно воспользоваться AirPlay, но на ПК под управлением Windows транслировать изображение просто так не выйдет. К счастью, в App Store есть приложения, которые позволяют вывести содержимое экрана iPhone на любой гаджет через браузер.
Одно из таких приложений — AirDroid Cast (в отзывах пишут, что оно активно используется мошенниками, но всё решает человеческий фактор, сама по себе программа абсолютно безопасна).
Вот как транслировать картинку с iPhone на любой Windows-ПК, планшет или смартфон на Android:
- Скачайте AirDroid Cast из App Store;
- Откройте на принимающем устройстве браузер и перейдите по ссылке webcast.airdroid.com;
- Введите полученный под QR-кодом номер в приложение на iPhone;
- Нажмите запустить трансляцию и предоставьте необходимые разрешения на использования микрофона, уведомлений и поиска устройств в локальной сети;
- Браузер на ПК может попросить подтвердить начало трансляции с iPhone;
- Готово! Теперь вы можете вывести любое нужное приложение, слайд или видео на большой экран!
Завершить трансляцию можно также из приложения AirDroid Cast. Стоит отметить, что этот способ можно использовать для удалённого просмотра содержимого iPhone, даже если он находится в другой сети.
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