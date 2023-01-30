Встречайте: SberBoom и SberBoom Mini — две новые смарт-колонки от «Сбера»

Фархад

SberBoom

Сегодня, 30 января, «Сбер» официально представил две новые умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с виртуальным ассистентом Салют, поддержкой несжатого аудио в формате FLAC и другими интересными функциями.

Старшая версия SberBoom предлагает объёмный звук 360° и выдаёт мощность в 40 Вт. В корпусе расположен твиттер для высоких частот и 4-дюймовый драйвер с неодимовым магнитом и динамическими мембранами по бокам для низких. Также в акустической системе колонки используется конструкция из двух рассеивателей для обеспечения объёмного звука для всего диапазона частот. Эта модель позволяет прослушивать композиций в Hi-Fi-качестве с кодеком FLAC, но только с сервиса Звук.

Компактная версия колонки, SberBoom Mini, может похвастаться миниатюрными габаритами, аналогичными функциями и динамиком мощностью в 5 Вт.

SberBoom

Оба устройства поддерживают функции Мультирум (для синхронного воспроизведения музыки на всех акустических устройствах Sber), а две одинаковые колонки можно объединить в стереопару для полного присутствия и объёмного стереозвучания.

Среди прочих нововведений — персонализированный поток музыки с помощью рекомендательных технологий Сбера, который можно включить по голосовому запросу «Салют, лови волну!», а также «Детектор шума». Последняя функция может определить лай собаки, плач ребёнка, звон разбитого стекла и другие шумы, и отправить уведомление с фрагментом аудиозаписи на Android-смартфон. Кроме того, колонки позволяют управлять устройствами умного дома.

SberBoom

Умные колонки SberBoom в цвете «чёрная материя», а также SberBoom Mini в цветах «туманный белый», «синий нептун», «безоблачный голубой», «марсианский красный» и «звёздный жёлтый» уже можно заказать в официальном интернет-магазине SberDevices по цене 11 990 рублей и 3990 рублей соответственно. Другие расцветки SberBoom — «туманный белый», «лунный серый», «галактический синий» и «марсианский красный» — поступят в продажу позже.

При покупке SberBoom и SberBoom Mini пользователи смогут оформить двухмесячную подписку на СберПрайм всего за один рубль.
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Комментарии

+90
pruss
Пылесборники ребристые :) за остальноп не скажу
Вчера в 21:48
#
+245
Alex82 pruss
Если верить Максиму с канала “Rozetked”, то звук у большой Sberboom ничего такой) По крайней мере уж точно лучше Яндекс станции👍
Вчера в 21:59
#
+90
pruss Alex82
А что у него с голрсовым помощником, за те же деньги?
Вчера в 22:23
#
+245
Alex82 pruss
А вот голосовой помощник уступает Алисе🤷🏻‍♂️
Вчера в 22:46
#
+4229
Gabriel
Дизайн интересный, очень напоминает мне воздушный фильтр нулевого сопротивления.
Для тех кто не понимает о чем я , это ставится под капот машины с ДВС
Вчера в 23:01
#
–49
oskar
Какой то зоопарк из колонок получается.
Вчера в 23:06
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YABLOKOFON
+118
YABLOKOFON
Персональный товарищ майор в комплекте. Внимание акция: при покупке двух колонок, путёвка на оздоровительные процедуры в шизо, в подарок
час назад в 02:33
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