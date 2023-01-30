Встречайте: SberBoom и SberBoom Mini — две новые смарт-колонки от «Сбера»

Сегодня, 30 января, «Сбер» официально представил две новые умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с виртуальным ассистентом Салют, поддержкой несжатого аудио в формате FLAC и другими интересными функциями.
Старшая версия SberBoom предлагает объёмный звук 360° и выдаёт мощность в 40 Вт. В корпусе расположен твиттер для высоких частот и 4-дюймовый драйвер с неодимовым магнитом и динамическими мембранами по бокам для низких. Также в акустической системе колонки используется конструкция из двух рассеивателей для обеспечения объёмного звука для всего диапазона частот. Эта модель позволяет прослушивать композиций в Hi-Fi-качестве с кодеком FLAC, но только с сервиса Звук.
Компактная версия колонки, SberBoom Mini, может похвастаться миниатюрными габаритами, аналогичными функциями и динамиком мощностью в 5 Вт.
Оба устройства поддерживают функции Мультирум (для синхронного воспроизведения музыки на всех акустических устройствах Sber), а две одинаковые колонки можно объединить в стереопару для полного присутствия и объёмного стереозвучания.
Среди прочих нововведений — персонализированный поток музыки с помощью рекомендательных технологий Сбера, который можно включить по голосовому запросу «Салют, лови волну!», а также «Детектор шума». Последняя функция может определить лай собаки, плач ребёнка, звон разбитого стекла и другие шумы, и отправить уведомление с фрагментом аудиозаписи на Android-смартфон. Кроме того, колонки позволяют управлять устройствами умного дома.
Умные колонки SberBoom в цвете «чёрная материя», а также SberBoom Mini в цветах «туманный белый», «синий нептун», «безоблачный голубой», «марсианский красный» и «звёздный жёлтый» уже можно заказать в официальном интернет-магазине SberDevices по цене 11 990 рублей и 3990 рублей соответственно. Другие расцветки SberBoom — «туманный белый», «лунный серый», «галактический синий» и «марсианский красный» — поступят в продажу позже.
При покупке SberBoom и SberBoom Mini пользователи смогут оформить двухмесячную подписку на СберПрайм всего за один рубль.