Вы никогда не догадаетесь, что это такое
Александр Кузнецов —
Компания Porsche Design выпустила новый продукт, и на первый взгляд сложно сказать, что это за штука. Даже зная цену и вес — 12 тысяч долларов за 65 кг.
Вещица называется 911 Soundbar 2.0 Pro. Это саундбар, сделанный из выхлопной системы винтажного автомобиля Porsche 992 GT3. Трубы немного очищены и покрашены, но сквозь металл всё равно пробивается ржавчина, придающая этой акустике особую эстетику.
911 Soundbar 2.0 Pro оснащён 300-ваттными динамиками с системой объёмного звучания и поддержкой технологий Dolby Atmos, DTS-HD, Apple AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Также поддерживается мультирумная работа в беспроводной связке с другой акустикой Porsche Design (911 Soundbar Special Edition, 911 Soundbar Final Edition и будущими продуктами). Звук подаётся через HDMI или Bluetooth 5.0. Габариты приличные — 1,5 м × 46 см × 50 см.
Porsche Design сделала всего 500 экземпляров 911 Soundbar 2.0 Pro, причём сборка производилась вручную немецкими мастерами. Брендом, ручной работой и строгой лимитированностью цена — 12 тысяч долларов (или 740 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).
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