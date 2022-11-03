Porsche

Вы никогда не догадаетесь, что это такое

Александр


Компания Porsche Design выпустила новый продукт, и на первый взгляд сложно сказать, что это за штука. Даже зная цену и вес — 12 тысяч долларов за 65 кг.

Вещица называется 911 Soundbar 2.0 Pro. Это саундбар, сделанный из выхлопной системы винтажного автомобиля Porsche 992 GT3. Трубы немного очищены и покрашены, но сквозь металл всё равно пробивается ржавчина, придающая этой акустике особую эстетику.

911 Soundbar 2.0 Pro оснащён 300-ваттными динамиками с системой объёмного звучания и поддержкой технологий Dolby Atmos, DTS-HD, Apple AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Также поддерживается мультирумная работа в беспроводной связке с другой акустикой Porsche Design (911 Soundbar Special Edition, 911 Soundbar Final Edition и будущими продуктами). Звук подаётся через HDMI или Bluetooth 5.0. Габариты приличные — 1,5 м × 46 см × 50 см.

Porsche Design сделала всего 500 экземпляров 911 Soundbar 2.0 Pro, причём сборка производилась вручную немецкими мастерами. Брендом, ручной работой и строгой лимитированностью цена — 12 тысяч долларов (или 740 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).
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Комментарии

tellurian
+4673
tellurian
Если бы не цена, в гараж купить такой или в соответствующий интерьер очень здорово будет.
Надеюсь другие тренды сделают похожие.
Я бы купил!
Сегодня в 18:07
#
+6
NoVoronin
Кузнецов полный дебил:
«Это саундбар, сделанный из выхлопной системы винтажного автомобиля Porsche 992 GT3»
992 — это актуальное поколение 911!
Кузнецов а iPhone 14 у тебя тоже винтажный?
Сегодня в 19:59
#
Cinematic
+381
Cinematic NoVoronin
Может он не разбирается в авто!?🤔
Сегодня в 20:20
#
+6
NoVoronin Cinematic
И это дает право писать всякую хрень?
Интернет в помощь если не разбираешься. А главред тоже не разбирается и публикуют не читая материалы?
час назад в 21:55
#
+3992
Gabriel
Есть разные варианты исполнения
2 часа назад в 21:09
#
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