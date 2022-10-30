Aliexpress

Готовимся к грандиозной распродаже 11.11 на AliExpress: купоны, скидки и свежая подборка полезных товаров

Артем
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Совсем скоро стартует крупнейшая распродажа 11.11 на AliExpress. Сейчас идет этап разогрева — это значит самое время добавлять в корзину то, что вы давно хотели приобрести, но откладывали на потом.

В этом году AliExpress увеличил длительность распродажи. Уже сейчас можно собирать товары, скидку на которые вы так давно ждали. Не забывайте играть — это принесет монеты и дополнительные бонусы. 

С 1 по 13 продлится сама распродажа — период когда можно приобретать товары по выгодным предложениям от популярных брендов и не только.

На главной странице собраны товары от крупных брендов и рекомендации основанные на ваших предыдущих заказах. Эксклюзивные предложения можно отслеживать в Центре промокодов и купонов.

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Для удобства AliExpress распределил все товары по категориям:



Также мы собрали несколько полезных товаров в качестве еженедельной подборки.

Пауербанк-кассета от 1383 р.

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Внешнее зарядное устройство фирмы Remax не только обладает интересным дизайном, но и позволит оставаться на связи во время длительной поездки.

Из отзывов: оригинальный дизайн в ретро-стиле. Очень реалистично выглядит! Даже чехол в виде пластикового подкассетника. И только надписи выдают сущность прибора и его назначение. Объема аккумулятора хватает на два раза зарядить телефон с батареей 4500 мАч. Есть режим быстрой зарядки.

Стельки с подогревом от 574 р.

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В осенний и зимний период очень важно, чтобы ноги оставались в тепле. С этими стельками пережить холодное время года, станет намного комфортнее.

Из отзывов: покупаю такие стельки в сапоги на рыбалку, в морозы реально спасают.

Защитный чехол для MacBook от 899 р.

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Чехол защитит дорогостоящий ноутбук от повреждений и царапин, а матовое покрытие не позволит отпечаткам портить внешний вид устройства.

Из отзывов: спасибо за быструю доставку. Товар достаточно качественный и отличается от аналогов в лучшую сторону. На самом чехле отпечатков не остаётся.

Комплект гаечных ключей от 1414 р.

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Незаменимая вещь для любого автомеханика или человека, который готов починить все своими руками. 

Из отзывов: сумка-чехол в свёрнутом виде не занимает много места. Все ходовые ключи в одном наборе. В общем приобретением весьма доволен. Впечатления положительные.

Лента для фиксации от 40 р.

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Свернуть провода не составит труда с помощью отрезной ленты-липучки. Все будет держаться надежно, а выглядеть аккуратно.

Из отзывов: качественная лента-органайзер от известного бренда! Не первый раз покупаю его товары, пока нареканий не было, всегда высокое качество.

Гарнитура Razer Kraken X Lite от 2790 р.

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Аксессуар от именитого бренда порадует качеством сборки, звучания и передачи голоса по микрофону. 

Из отзывов: наушники классные, звук хороший. Лёгкие, мягкие. Всё соответствует описанию. Заказали доставку с курьером. Очень хорошо упаковано.

Спортивные часы North Edge от 1376 р.

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Электронные водонепроницаемые часы обладают массой функций, которые необходимы для людей ведущих активный образ жизни. 

Из отзывов: часы хорошие, весь функционал работает. На руке хорошо сидят ничего не давит. Сразу залез с ними под горячий душ. Часы не запотели. В общем рекомендую.

Чехол-фотоаппарат для iPhone от 285 р.

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Накладка защитит ваш iPhone от падений, имеет оригинальный вид, а с помощью ремешка, который есть в комплекте, носить смартфон можно как сумочку.

Из отзывов: отличный продукт, очень быстрая доставка и очень хорошее качество. 100% рекомендуется.

Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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Комментарии

Dmitriy
+283
Dmitriy
Опять большой китайский развод....
Вчера в 22:07
#
tellurian
+4649
tellurian
Все будет зависть от курса.
На одной вещи разница не важна. А когда много заплывёшь, разница существенна.
2 часа назад в 22:54
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Сергей Гоцуцов
+1
Сергей Гоцуцов
Брал oneplus 10 pro 12/256 global 46т до распродажи ,сейчас со скидкой 50т global🤷🏻
2 часа назад в 23:02
#
Влад Соло
+536
Влад Соло
Наступает время наедалова. Никогда и ничего не мог найти дешевле на этих «распродажах», чем в обычные дни.
2 часа назад в 23:41
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