Готовимся к грандиозной распродаже 11.11 на AliExpress: купоны, скидки и свежая подборка полезных товаров

Совсем скоро стартует крупнейшая распродажа 11.11 на AliExpress. Сейчас идет этап разогрева — это значит самое время добавлять в корзину то, что вы давно хотели приобрести, но откладывали на потом.
В этом году AliExpress увеличил длительность распродажи. Уже сейчас можно собирать товары, скидку на которые вы так давно ждали. Не забывайте играть — это принесет монеты и дополнительные бонусы.
С 1 по 13 продлится сама распродажа — период когда можно приобретать товары по выгодным предложениям от популярных брендов и не только.
На главной странице собраны товары от крупных брендов и рекомендации основанные на ваших предыдущих заказах. Эксклюзивные предложения можно отслеживать в Центре промокодов и купонов.
Для удобства AliExpress распределил все товары по категориям:
- Главная страница распродажи
- Китайские топ-бренды
- Скидки при покупке товаров на сумму от 2000 р.
- Центр купонов и промокодов
- Топ-бренды бытовой техники
- Гигантские скидки на электронику
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- Горящие товары
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- Бренды с доставкой из России
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- Лучшее от Xiaomi и Poco
- Лучшее от OnePlus
- Новинки Samsung и не только
Также мы собрали несколько полезных товаров в качестве еженедельной подборки.
Пауербанк-кассета от 1383 р.
Внешнее зарядное устройство фирмы Remax не только обладает интересным дизайном, но и позволит оставаться на связи во время длительной поездки.
Из отзывов: оригинальный дизайн в ретро-стиле. Очень реалистично выглядит! Даже чехол в виде пластикового подкассетника. И только надписи выдают сущность прибора и его назначение. Объема аккумулятора хватает на два раза зарядить телефон с батареей 4500 мАч. Есть режим быстрой зарядки.
Стельки с подогревом от 574 р.
В осенний и зимний период очень важно, чтобы ноги оставались в тепле. С этими стельками пережить холодное время года, станет намного комфортнее.
Из отзывов: покупаю такие стельки в сапоги на рыбалку, в морозы реально спасают.
Защитный чехол для MacBook от 899 р.
Чехол защитит дорогостоящий ноутбук от повреждений и царапин, а матовое покрытие не позволит отпечаткам портить внешний вид устройства.
Из отзывов: спасибо за быструю доставку. Товар достаточно качественный и отличается от аналогов в лучшую сторону. На самом чехле отпечатков не остаётся.
Комплект гаечных ключей от 1414 р.
Незаменимая вещь для любого автомеханика или человека, который готов починить все своими руками.
Из отзывов: сумка-чехол в свёрнутом виде не занимает много места. Все ходовые ключи в одном наборе. В общем приобретением весьма доволен. Впечатления положительные.
Лента для фиксации от 40 р.
Свернуть провода не составит труда с помощью отрезной ленты-липучки. Все будет держаться надежно, а выглядеть аккуратно.
Из отзывов: качественная лента-органайзер от известного бренда! Не первый раз покупаю его товары, пока нареканий не было, всегда высокое качество.
Гарнитура Razer Kraken X Lite от 2790 р.
Аксессуар от именитого бренда порадует качеством сборки, звучания и передачи голоса по микрофону.
Из отзывов: наушники классные, звук хороший. Лёгкие, мягкие. Всё соответствует описанию. Заказали доставку с курьером. Очень хорошо упаковано.
Спортивные часы North Edge от 1376 р.
Электронные водонепроницаемые часы обладают массой функций, которые необходимы для людей ведущих активный образ жизни.
Из отзывов: часы хорошие, весь функционал работает. На руке хорошо сидят ничего не давит. Сразу залез с ними под горячий душ. Часы не запотели. В общем рекомендую.
Чехол-фотоаппарат для iPhone от 285 р.
Накладка защитит ваш iPhone от падений, имеет оригинальный вид, а с помощью ремешка, который есть в комплекте, носить смартфон можно как сумочку.
Из отзывов: отличный продукт, очень быстрая доставка и очень хорошее качество. 100% рекомендуется.
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