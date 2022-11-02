AliExpress Realme

Realme 10 ещё даже не вышел, но уже попал на распродажу 11.11

Фархад

Realme 10


Пока китайский производитель гаджетов Realme готовится к официальному анонсу 10-й серии смартфонов, на AliExpress появились интересные лоты с первыми скидками на будущие девайсы.

Базовая модель серии Realme 10 оснащена 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и вырезом под фронталку на 16 Мп в левом верхнем углу. На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Дизайн гаджета максимально приближен к гибриду iPhone 12 и Huawei P50 Pro.

Realme 10 получил чип MediaTek Helio G99, 4/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также слот для карты micro-SD, 3,5-мм разъём для наушников, порт USB-C, NFC-модуль для бесконтактных платежей и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт.

Прямо сейчас официальный магазин бренда на AliExpress отдаёт базовую модель Realme 10 с 4/128 ГБ памяти за 13 985 рублей. Девайсы начнут отправлять после официальной презентации, которая состоится уже 9 ноября.

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Комментарии

Dmitriy
+286
Dmitriy
Ну им десятка — красная цена ныне.
28 минут назад
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