AliExpress

5 интересных гаджетов со скидками по распродаже 11.11 на AliExpress

Николай
11.11 на AliExpress

Начиная с 1 ноября на AliExpress стартовала ежегодная распродажа 11.11, которая продлится до 12 ноября. Недавно мы собрали все полезные разделы, а в этой заметке подготовили небольшую подборку с интересными гаджетами. Не забудьте проверить у продавцов наличие купонов, которые помогут дополнительно снизить стоимость.

Смартфон OnePlus Nord CE 2 от 17 200 р. с купоном

OnePlus Nord CE 2

У него AMOLED-экран с диагональю 6,43 дюйма и частотой 90 Гц. Процессор MediaTek Dimensity 900, 8/128 ГБ памяти аккумулятор 4500 мАч. Основной модуль камеры: 64 + 8 + 2 МП.

Из отзывов: отличное устройство, работает быстро, фотографирует хорошо, бытовые задачи выполняет мгновенно, а поиграть можно в любые игрушки, все потянет и на высоких настройках. В комплекте из коробки идет: телефон, провод зарядки, блок питания, скрепка для SIM и карты памяти, уже наклеенная защитная пленка на экран + магазину спасибо, что доложили в подарок оригинальный чехол и адаптер для розетки!

Беспроводные наушники HONOR Choice Earbuds X3 Lite от 1 300 р.

HONOR Choice Earbuds X3 Lite

Для управления воспроизведением используется сенсорная поверхность. Есть игровой режим с низкой задержкой. Для подключения используется Bluetooth 5.3. По словам производителя, время автономной работы составляет до 6 часов и до 28 часов с кейсом. Степень пылевлагозащиты IPX4.

Из отзывов: доставка очень быстрая, хоть и почтой России, курьером до дверей. Упаковано очень качественно, крупная пупырка. Наушники очень понравились, для своей цены, как по мне — это лучшее на сегодня.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 от 13 100 р.

Samsung Galaxy Watch 4

 Можно использовать для бесконтактной оплаты с помощью сервиса Samsung Pay. Встроенные датчики: акселерометр, барометр, альтиметр, датчик артериального давления, датчик освещенности, пульсометр, компас, датчик уровня кислорода в крови, уровень стресса. Степень защиты IP68. 

Из отзывов: отличные часы, функций настолько много, что даже разбираться лень. Посылка доехала за месяц, чуть менее, никаких проблем не возникло.

Ноутбук Xiaomi Pro 14 от 46 000 р.

Xiaomi Pro 14

Ультрабук с процессором AMD оснащается 14-дюймовым экраном с частотой 120 Гц. Объем оперативной памяти и накопителя начинается от 16 и 512 ГБ соответственно в зависимости от конфигурации. Есть сканер отпечатка пальца. Весит устройство всего 1,5 кг

Из отзывов: посылка шла 21 день, ноутбук полностью соответствует, в комплекте продавец положил коврик для мышки. Пока все отлично работает. Windows на русском языке, все как надо. Доволен.

Беспроводные наушники EDIFIER W820NB от 3 000 р. с купоном

EDIFIER W820NB

Наушники оснащаются системой активного шумоподавления. Для зарядки используется порт USB-С, в комплекте имеется кабель. Время автономной работы со включенным шумодавом составляет до 29 часов и до 49 без него. В наличии три расцветки: черный, белый и серый.

Из отзывов: коробка почти не мятая, всё целое, всё работает. На голове сидят хорошо, комфортно. Прилегание амбушюр идеальное, даже пассивная шумоизоляция отличная. Амбушюры мягкие. Коннект с телефоном без проблем. За 3 000 — очень хорошо.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Готовимся к грандиозной распродаже 11.11 на AliExpress
AliExpress даёт двойные скидки. Спешите закупиться, дешевле уже не будет, а дороже — запросто
Нашли крутейшие магнитные часы на AliExpress. Таких не будет у друга
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

9 находок с AliExpress. Товары, которые сделают ваш быт комфортнее
10 отличных товаров с AliExpress. Полезно, удобно и практично.
10 топовых гаджетов с AliExpress и распродажа со скидками до 70%
10 топовых товаров с AliExpress. Красиво, удобно, функционально

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу