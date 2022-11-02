5 интересных гаджетов со скидками по распродаже 11.11 на AliExpress

Начиная с 1 ноября на AliExpress стартовала ежегодная распродажа 11.11, которая продлится до 12 ноября. Недавно мы собрали все полезные разделы, а в этой заметке подготовили небольшую подборку с интересными гаджетами. Не забудьте проверить у продавцов наличие купонов, которые помогут дополнительно снизить стоимость.
Смартфон OnePlus Nord CE 2 от 17 200 р. с купоном
У него AMOLED-экран с диагональю 6,43 дюйма и частотой 90 Гц. Процессор MediaTek Dimensity 900, 8/128 ГБ памяти аккумулятор 4500 мАч. Основной модуль камеры: 64 + 8 + 2 МП.
Из отзывов: отличное устройство, работает быстро, фотографирует хорошо, бытовые задачи выполняет мгновенно, а поиграть можно в любые игрушки, все потянет и на высоких настройках. В комплекте из коробки идет: телефон, провод зарядки, блок питания, скрепка для SIM и карты памяти, уже наклеенная защитная пленка на экран + магазину спасибо, что доложили в подарок оригинальный чехол и адаптер для розетки!
Беспроводные наушники HONOR Choice Earbuds X3 Lite от 1 300 р.
Для управления воспроизведением используется сенсорная поверхность. Есть игровой режим с низкой задержкой. Для подключения используется Bluetooth 5.3. По словам производителя, время автономной работы составляет до 6 часов и до 28 часов с кейсом. Степень пылевлагозащиты IPX4.
Из отзывов: доставка очень быстрая, хоть и почтой России, курьером до дверей. Упаковано очень качественно, крупная пупырка. Наушники очень понравились, для своей цены, как по мне — это лучшее на сегодня.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 от 13 100 р.
Можно использовать для бесконтактной оплаты с помощью сервиса Samsung Pay. Встроенные датчики: акселерометр, барометр, альтиметр, датчик артериального давления, датчик освещенности, пульсометр, компас, датчик уровня кислорода в крови, уровень стресса. Степень защиты IP68.
Из отзывов: отличные часы, функций настолько много, что даже разбираться лень. Посылка доехала за месяц, чуть менее, никаких проблем не возникло.
Ноутбук Xiaomi Pro 14 от 46 000 р.
Ультрабук с процессором AMD оснащается 14-дюймовым экраном с частотой 120 Гц. Объем оперативной памяти и накопителя начинается от 16 и 512 ГБ соответственно в зависимости от конфигурации. Есть сканер отпечатка пальца. Весит устройство всего 1,5 кг
Из отзывов: посылка шла 21 день, ноутбук полностью соответствует, в комплекте продавец положил коврик для мышки. Пока все отлично работает. Windows на русском языке, все как надо. Доволен.
Беспроводные наушники EDIFIER W820NB от 3 000 р. с купоном
Наушники оснащаются системой активного шумоподавления. Для зарядки используется порт USB-С, в комплекте имеется кабель. Время автономной работы со включенным шумодавом составляет до 29 часов и до 49 без него. В наличии три расцветки: черный, белый и серый.
Из отзывов: коробка почти не мятая, всё целое, всё работает. На голове сидят хорошо, комфортно. Прилегание амбушюр идеальное, даже пассивная шумоизоляция отличная. Амбушюры мягкие. Коннект с телефоном без проблем. За 3 000 — очень хорошо.