Близится новый год. Самое время выбрать практичный новогодний подарок, который порадует будущего владельца. Лучший вариант — гаджет. Они стремительно обновляются из года в год и поэтому пользователю гарантированы положительные эмоции от изучения возможностей, о которых он раньше не знал.
Ниже пять самых удачных вариантов.
Samsung Galaxy A22s 5G
Цена Galaxy A22s 5G 64 ГБ: 19 990 руб.
Цена Galaxy A22s 5G 128 ГБ: 21 990 руб.
Сбалансированный по соотношению цены и качества телефон, за покупку которого еще и дарят беспроводные наушники. Устройство стоит около 20 тысяч рублей и при этом оснащено экраном 90 Гц. Это один из самых доступных девайсов с увеличенной частотой обновления. С 90 Гц картинка будет плавнее относительно 60 Гц. Диагональ экрана составляет 6,6 дюйма, разрешение Full HD+. На таком экране удобно потреблять контент — играть, смотреть кино и YouTube, листать соцсети.
Другой плюс смартфона — батарея емкостью 5000 мАч. С ней он работает до двух дней без подзарядки при среднем уровне нагрузки.
За покупку Galaxy A22s 5G МегаФон дарит одни из двух наушников — JBL Tune 125TWS за выбор версии на 64 ГБ или JBL Tune 115TWS при выборе модификации на 128 ГБ, а также 600 руб. на связь. Давайте по порядку о каждой модели:
- Tune 125TWS оснащена технологией Pure Bass, которая усиливает низкие частоты при воспроизведении звука. Это делает его более объемным и реалистичным, что редкость для доступных наушников. Конструкция затычек разработана так, что они изолируют ушной канал от звука естественным образом. Плюс наушников автономность. С зарядным футляром они работают до 32 часов без подзарядки, вы можете слушать музыку круглые сутки с парой интервалов для подзарядки от чехла.
- У «младших братьев» этих наушников 115TWS те же плюсы — звук и автономность. Басы качественные, спасибо той же технологии Pure Bass. Продолжительность работы от аккумулятора — до 21 часа (6 часов при использовании наушников и 15 часов в чехле). Можно слушать музыку сутки, подзаряжая наушники лишь дважды по 15 минут.
realme GT Master Edition и C11
Цена GT Master Edition: 32 990 руб.
Цена C11 (2021): 7999 руб.
Компания стабильно удивляет нас оригинальным дизайном. GT Master Edition — локомотив в этом направлении во всей индустрии смартфонов: одной из двух версий его корпус покрыт кожей, в таком оформлении он похож на бумажник. Это единственный смартфон с таким оформлением. С практической точки зрения смартфон хорош тем, что он не скользит в руке и что корпус невозможно разбить.
Но и дизайн — не единственный плюс этого устройства. Уже третий год подряд предфлагманы компании удивляют характеристиками. В 2019-м вышел realme X2 Pro с экраном 120 Гц и сверхбыстрой зарядкой, в 2020-м она выпустила X3 SuperZoom с перископическим зумом, а теперь в продаже появился realme GT Master Edition со сверхбыстрой зарядкой и почти топовым процессором. Мощность зарядки — 65 Вт, с ней устройство полностью восполняет энергию с нуля всего за полчаса, процессор — Snapdragon 778G, в бенчмарке Antutu он набирает 520 тысяч баллов, почти как флагман.
У realme есть устройства и попроще, также удивляющие характеристиками. Одно из таких — C11. Плюс смартфона — автономность. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Объемная батарея и опция суперэнергоэффективности делают так, что заряда хватает на срок до 43 дней при использовании режима ожидания, до 38 часов разговоров и до 19 – при непрерывном просмотре фильмов и клипов.
Пауэрбанк от МегаФона и Vandrouki
Цена: 2290 руб.
МегаФон и тревел-сообщество Vandrouki совместно разработали пауэрбанк для путешествий и просто длительных поездок. Его объем — 10 000 мАч, этого хватит, чтобы дважды с нуля зарядить среднестатистический смартфон с емкостью 4000 мАч. На корпусе размещена солнечная батарея, позволяющая подзаряжать девайс от естественного света.
Путешественникам понравится наличие фонарика на корпусе. В комплекте к устройству идет эксклюзивный брелок «remove before flight», популярный объект для коллекционирования среди путешественников.
Помимо этого, пауэрбанк позволяет заряжать сразу несколько устройств благодаря нескольким портам. На корпус добавлены провода со всеми имеющимися разъёмами — micro-USB, USB Type C, Lightning. Это значит, что вы сможете зарядить смартфон любой модели, даже если провода от него нет рядом. Девайс лимитированный, продается только в интернет-магазине МегаФона.
Фитнес-браслет Honor Band 6
Цена: 3490 руб.
Фитнес-браслеты совершили шаг вперед с точки зрения дизайна и эргономики в 2021 году. Honor Band 6 удивил экраном — он шире, чем у других моделей и похож на дисплей смарт-часов. Решение кажется нам правильным — на такой дисплей может поместиться больше данных, пользователю реже придется скроллить текст.
Диагональ экрана составляет 1,47 дюйма, стандартное значение для фитнес-трекера. Тип матрицы — AMOLED, разрешение — 198x368 пикселей, плотность пикселей — 283 ppi.
К плюсам трекера также относится автономность. Honor заявляет шесть дней работы без подзарядки при активном использовании трекера (включенная функция TruSleep и монтиторинг пульса) и 14 дней в режиме ожидания. На практике так и получается. Мы включили мониторинг пульса, браслет разрядился спустя неделю пользования.
Умные часы Huawei Watch GT2 Pro
Часы Huawei стабильно удивляют автономностью — компания стремится к тому, чтобы ее часы удивляли надежностью. Производитель заявляет 14 дней без подзарядки. По итогам нашего теста без использования GPS и в стандартном режиме GT2 Pro первый раз сообщили о низком уровне заряда спустя 16 дней. Для сравнения, часы от Samsung и Apple живут один день максимум.
Если носить часы 8-9 часов в день, то в таком случае время автономной работы составит заявленные 2 недели. Заряжается устройство от круглой «шайбы» с портом USB-C.
Другой приятный момент — эти смарт-часы стараются быть максимально независимыми от смартфона, и это похвально. У Huawei Watch GT2 Pro стоит собственный GPS для записи активностей, 2 ГБ памяти, в которые можно закачать музыку и прослушивать ее прямо с часов через подключенные Bluetooth-наушники. Добавлен динамик с микрофоном, который позволяет отвечать на звонки.
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