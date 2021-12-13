Электрическая точилка для ножей BQ EKS4001

Беспроводной пылесос 2-в-1 BQ VC1402C

Смартфон BQ 6430L Aurora

Игровое кресло CORAX GС-5

Микрофон Blue Yeti X

Лучший подарок тот, который человек стабильно будет применять. Он будет напоминать о вашем проявленном внимании к нему, а по итогу человек получит исключительно положительные эмоции.Изучили интернет-магазины и выбрали пять таких вариантов. Они точно пригодятся в быту, а по качеству это одни из лучших товаров в своих категориях.Цена: 3390 руб. Точильный механизм устройства BQ EKS4001 сделает процесс заточки ножей на порядок быстрее и проще, а алмазное напыление позволит вам с легкостью обрабатывать режущие приборы любой степени прочности – от керамических до металлических.Другой плюс прибора — скорость — заточка любого, даже самого затупившегося ножа, займет не более двух минут. Есть две степени заточки — глубокая и корректирующая. Первая подойдет для сильно затупившихся ножей, вторая для относительно острых, но нуждающихся в обработке.Оптимальный угол заточки в 20 градусов позволит вам превратить абсолютно любой нож на кухне в эффективное средство по нарезке продуктов. Ножеточка подойдёт как для европейских, так и для азиатских ножей.Удобно реализован процесс сборки отходов, оставшихся после использования. В нижней части корпуса установлен съемный магнит, он позволяет без особого труда утилизировать мелкую стружку.Цена: 12 990 руб. Беспроводной пылесос BQ VC1402C станет отличным помощником в домашних делах. Мощный BLDC-мотор с производительностью 108000 об/мин генерирует высокую мощность всасывания до 150 Вт, делая уборку проще и эффективнее, чем с большинством других вертикальных пылесосов.В пылесосе реализовна технология Flex Comfort – он оснащен инновационной гнущейся трубкой, поэтому вы без труда сможете собирать пыль в самых труднодоступных местах.Прибор оснащен поворотной турбощеткой с LED-подстветкой, которая позволит вам с легкостью собрать микроскопические частицы пыли и других загрязнений с самых разных поверхностей – от паркетного пола до коврового ворса. Ее конструкция создана так, что пользователь без труда сможет менять положение щетки в нужном направлении. Работает пылесос до 40 минут, за это время можно убрать однокомнатную квартиру на 37 квадратных метров.Конструкция 2-в-1 – вертикальное и ручное управление – позволит вам собирать пыль на любых поверхностях с минимальными усилиями.В пылесос установлена пятиступенчатая система фильтрации с фильтром тонкой очистки, что обеспечивает надежное «запирание» пыли внутри пылесоса. Благодаря этому пыль не оседает на мебели после того как была собрана, а воздух в помещении очищается, потому что резервуар герметичен. Контейнер легко снять, не отсоединяя трубку от корпуса пылесоса.Цена: 10 990 руб. Аппарат для тех, кто ищет доступный смартфон, способный делать фотографии профессионального качества: впервые в смартфоне бренда BQ установлены фронтальная камера на 20 МП и основная квадрокамера с главным модулем на 16 МП. Это настоящий камерофон!К плюсам также относится экран смартфона. Диагональ — 6,4 дюйма, разрешение — Full HD+, тип матрицы — IPS. Формат дисплея — Full View, процент полезной площади на передней панели —93%.В смартфон установлен мощный восьмиядерный процессор Helio P60, объем памяти составляет 4ГБ+64 ГБ, емкость аккумулятора 4000 мАч, присутствует технология разблокировки по лицу Face Unlock и чип NFC для бесконтактных платежей.Цена: 29 190 руб. Основанием кресла служит рама из металла толщиной 1,5 мм. Крепкий материал повышает его прочность, устойчивость и надежность. Добавлены колеса из полиуретана с диаметром 60 мм, что обеспечивает кресло превосходной стабильностью и тихим движением по любой поверхности.Имеется газлифт, позволяющий регулировать высоту сиденья с максимальной точностью. Это позволяет подстроить кресло под любой стол и избежать ненужной нагрузки на руки и плечи.Покрытие выполнено из высококачественной экокожи, тактильно и визуально напоминающей кожу, используемую в интерьере автомобилей премиум-класса. Она приятная и практичная — легко моется, устойчива к повреждениям. Для большего удобства добавлены мягкая подушка и 4D-подлокотники, а угол спинки регулируется на 90°-165°.Цена: 15 999 руб.

Yeti X — новая флагманская модель микрофона от бренда Blue Microphones. Он оснащен четырьмя звукоснимающих капсюлями премиум-класса, которые записывают аудио в качестве 24 бит / 48 кГц. Модель подходит для широкого спектра задач от общения до производства любого контента от подкастов до ASMR благодаря режиму стерео.

На корпус вынесены основные элементы управления, что упрощает взаимодействие с микрофоном. Умная кнопка позволяет одним движением включить или выключить звук, изменить чувствительность микрофона, настроить громкость наушников или громкость сигнала микрофона, подаваемого в наушники. Светодиодная индикация умной кнопки позволит контролировать громкость голоса, уровень чувствительности микрофона, звука в наушниках , а также баланс между звуком микрофона и компьютера. На задней стороне корпуса находится кнопка переключения режима записи.

Несмотря на то, что микрофон работает по принципу plug-and-play и способен вести качественную запись прямо из коробки, значительная часть его возможностей раскрывается на программном уровне. Микрофон Yeti X интегрирован в экосистему Logitech G. Это позволяет управлять им также через программу Logitech G HUB.