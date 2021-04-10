Что было нужно?

Где искал

5-в-1: HDMI, USB-C, 3 USB-A

5-в-1: HDMI, USB-C, RJ45, 2 USB-A

6-в-1: HDMI, USB-C, 2 USB-A, SD, microSD

6-в-1: HDMI, USB-C, 2 USB-A, SD, microSD

7-в-1: 2 HDMI, USB-C, 2 USB-A, SD, microSD

7-в-1: USB-C, HDMI,Thunderbolt 3, 2 USB-C, SD, microSD

8-в-1: всё то же самое + RJ45







На днях психанул и решил обновить свой MacBook на что-то новое с процессором M1, но это другая история, которую расскажу позднее. Сразу понял, что для полноценной работы мне будет необходим USB-хаб, поскольку несколько портов USB-С не закроют все потребности.В моём сценарии повседневной работы мне нужны: HDMI для подключения внешнего монитора, несколько USB-A портов для дополнительных аксессуаров, а также слот для SD-карт, чтобы сливать фотографии для обзоров с камеры. Изначально хотелось приобрести гаджет, который подключается напрямик к ноутбуку без лишних проводов. Также было желательно уложиться в 2000 рублей.Сначала чекнул обычный ритейл и ничего интересного помимо Satechi там не нашел. После этого решил поискать на Ozon. Ассортимент примерно на 90 процентов соответствует AliExpress, но ценники выше на 399-999 рублей. Справедливости ради стоит отметить, что если нужно получить товар очень быстро, то за это стоит переплатить на «озоне» — некоторые вещи можно получить в течение суток. В итоге решил пойти на Ali и нашел несколько интересных штук с достойным ценником.В первую очередь на AliExpress стоит обратить внимания на аксессуары от брендов Baseus и Ugreen, поскольку они самые интересные с точки зрения соотношения цены и качества. Этот хаб сможет максимально закрыть все основные потребности. Он подключается одновременно к двум портам MacBook напрямик без лишних проводов. Разъёмы: RJ45 для проводного интернета, 2 USB-A 3.0, 4K HDMI, USB-С, а также слоты SD/microSD карт.Дошло очень быстро (за неделю с момента оплаты). Все работает, на ощупь приятный. Даже цвет совпал с ноутбуком.Решил добавить этот хаб с проводом, поскольку не для всех будет удобен форм-фактор подключения аксессуара к ноутбуку напрямик. Есть несколько вариантов в темно сером цвете, которые отлично подойдут к MacBook в расцветке Space Grey.Доставка быстрая, курьером. Качество сборки отличное. Все устроило.Это гаджет для любителей Ugreen, но уже без проводов. Он подключается к ноутбуку напрямик. Есть пять вариантов:Описание точное, доставка быстрая, спасибо магазину!! Очень понравился товар, качественный, красивый! К MacBook Air 13 дюймов подошел отлично! Рекомендую!!USB-хаб от Baseus с подключением по проводу. У него приятный корпус в темно-сером цвете с закругленным углами. Доступно три варианта по количеству портов.До мск приехал за пару недель, все отлично, порты работают)Очень простой хаб в минималистичном корпусе для нетребовательных пользователей. Он подключается к ноутбуку напрямик и превращает 2 порта USB-C в 2 USB-A и HDMI.Все выходы работают, легкий вес. Покупкой доволен.Простенький гаджет с проводом, который также подойдет для нетребовательных пользователей. Он занимает всего один порт USB-C, превращая его в USB-A и HDMI. Это универсальная штука, которую также можно использовать с поддерживаемыми устройствами на Android, например, для подключения флагманов Samsung в режиме DeX.Заказ пришёл быстро, тщательно упакованным. Протестировал переходник на iPad Air 2020, картинка и звук великолепны. Цена на родной Apple переходник в РФ в 9-10 раз больше, поэтому очень рекомендую всем этот товар, как и продавца! P.S. производитель рекомендует использовать переходник одновременно с зарядкой, я тестировал без неё — без проблем.Случайно в рекомендациях наткнулся на этот хаб и понравилась форма его корпуса. Гаджет доступен в двух цветах: Silver и Space Grey. Также есть два варианта набора портов:Я выбрал первый, поскольку проводное сетевое подключение мне не нужно. Корпус хаба выполнен из алюминиевого сплава и пластика. Помимо количества портов и выгодного ценника, подкупили большое количество заказов и положительных отзывов.Классный, качественный хаб. Все порты работают, совпадение с цветом мака очень схожее. Я брал сильвер.