На днях психанул и решил обновить свой MacBook на что-то новое с процессором M1, но это другая история, которую расскажу позднее. Сразу понял, что для полноценной работы мне будет необходим USB-хаб, поскольку несколько портов USB-С не закроют все потребности.
Что было нужно?В моём сценарии повседневной работы мне нужны: HDMI для подключения внешнего монитора, несколько USB-A портов для дополнительных аксессуаров, а также слот для SD-карт, чтобы сливать фотографии для обзоров с камеры. Изначально хотелось приобрести гаджет, который подключается напрямик к ноутбуку без лишних проводов. Также было желательно уложиться в 2000 рублей.
Где искалСначала чекнул обычный ритейл и ничего интересного помимо Satechi там не нашел. После этого решил поискать на Ozon. Ассортимент примерно на 90 процентов соответствует AliExpress, но ценники выше на 399-999 рублей. Справедливости ради стоит отметить, что если нужно получить товар очень быстро, то за это стоит переплатить на «озоне» — некоторые вещи можно получить в течение суток. В итоге решил пойти на Ali и нашел несколько интересных штук с достойным ценником.
Baseus от 2923 р.
В первую очередь на AliExpress стоит обратить внимания на аксессуары от брендов Baseus и Ugreen, поскольку они самые интересные с точки зрения соотношения цены и качества. Этот хаб сможет максимально закрыть все основные потребности. Он подключается одновременно к двум портам MacBook напрямик без лишних проводов. Разъёмы: RJ45 для проводного интернета, 2 USB-A 3.0, 4K HDMI, USB-С, а также слоты SD/microSD карт.
Из отзывов: Дошло очень быстро (за неделю с момента оплаты). Все работает, на ощупь приятный. Даже цвет совпал с ноутбуком.
Ugreen от 1345 р.
Решил добавить этот хаб с проводом, поскольку не для всех будет удобен форм-фактор подключения аксессуара к ноутбуку напрямик. Есть несколько вариантов в темно сером цвете, которые отлично подойдут к MacBook в расцветке Space Grey.
Из отзывов: Доставка быстрая, курьером. Качество сборки отличное. Все устроило.
Ugreen от 1579 р.
Это гаджет для любителей Ugreen, но уже без проводов. Он подключается к ноутбуку напрямик. Есть пять вариантов:
- 5-в-1: HDMI, USB-C, 3 USB-A
- 5-в-1: HDMI, USB-C, RJ45, 2 USB-A
- 6-в-1: HDMI, USB-C, 2 USB-A, SD, microSD
- 6-в-1: HDMI, USB-C, 2 USB-A, SD, microSD
- 7-в-1: 2 HDMI, USB-C, 2 USB-A, SD, microSD
Baseus от 1817 р.
USB-хаб от Baseus с подключением по проводу. У него приятный корпус в темно-сером цвете с закругленным углами. Доступно три варианта по количеству портов.
Из отзывов: До мск приехал за пару недель, все отлично, порты работают)
Ugreen от 1579 р.
Очень простой хаб в минималистичном корпусе для нетребовательных пользователей. Он подключается к ноутбуку напрямик и превращает 2 порта USB-C в 2 USB-A и HDMI.
Из отзывов: Все выходы работают, легкий вес. Покупкой доволен.
Очень простой хаб от 686 р.
Простенький гаджет с проводом, который также подойдет для нетребовательных пользователей. Он занимает всего один порт USB-C, превращая его в USB-A и HDMI. Это универсальная штука, которую также можно использовать с поддерживаемыми устройствами на Android, например, для подключения флагманов Samsung в режиме DeX.
Из отзывов: Заказ пришёл быстро, тщательно упакованным. Протестировал переходник на iPad Air 2020, картинка и звук великолепны. Цена на родной Apple переходник в РФ в 9-10 раз больше, поэтому очень рекомендую всем этот товар, как и продавца! P.S. производитель рекомендует использовать переходник одновременно с зарядкой, я тестировал без неё — без проблем.
Мой выбор: хаб 7-в-1 от 1185 р.
Случайно в рекомендациях наткнулся на этот хаб и понравилась форма его корпуса. Гаджет доступен в двух цветах: Silver и Space Grey. Также есть два варианта набора портов:
- 7-в-1: USB-C, HDMI,Thunderbolt 3, 2 USB-C, SD, microSD
- 8-в-1: всё то же самое + RJ45
Из отзывов: Классный, качественный хаб. Все порты работают, совпадение с цветом мака очень схожее. Я брал сильвер.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Тот же принцип используется, например, в иглах-бабочках для забора венозной крови — кровь забирают не напрямую шприцем, а через гибкую трубку, чтоб не оказывать через манипуляции с поршнем шприца воздействие на прокол в вене.