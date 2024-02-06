Выдахаем: новые iPad Pro с OLED-экранами будут стоить дешевле Vision Pro

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Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что повышение цен на будущие модели iPad Pro с OLED-дисплеями и чипами M3 в среднем составит $160. Это существенно ниже, чем прогнозировалось раннее другими аналитиками.В прошлом месяце в сети появилась информация, что новые iPad Pro будут стоить от $1500 за 11-дюймовую модель и от $1800 — за 13-дюймовую базовую версию. При это прайс на планшет в топовой конфигурации мог сравняться с Apple Vision Pro ($3499). Напомним, что текущий 11-дюймовый iPad Pro стоит от $799, а 12,9-дюймовая модель — от $1099.Теперь DigiTimes заявляет, что стартовая цена 11-дюймового iPad Pro с OLED-дисплеем останется ниже отметки в $1000, а 13-дюймовый планшет будет стоить около $1200-$1300.Впрочем, ждать осталось недолго — ожидается, что Apple представит новые модели ‌iPad Air‌ и ‌‌iPad Pro в конце марта.