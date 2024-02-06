Выдахаем: новые iPad Pro с OLED-экранами будут стоить дешевле Vision Pro

Фархад
iPad OLED

Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что повышение цен на будущие модели iPad Pro с OLED-дисплеями и чипами M3 в среднем составит $160. Это существенно ниже, чем прогнозировалось раннее другими аналитиками.

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В прошлом месяце в сети появилась информация, что новые iPad Pro будут стоить от $1500 за 11-дюймовую модель и от $1800 — за 13-дюймовую базовую версию. При это прайс на планшет в топовой конфигурации мог сравняться с Apple Vision Pro ($3499). Напомним, что текущий 11-дюймовый iPad Pro стоит от $799, а 12,9-дюймовая модель — от $1099.

Теперь DigiTimes заявляет, что стартовая цена 11-дюймового iPad Pro с OLED-дисплеем останется ниже отметки в $1000, а 13-дюймовый планшет будет стоить около $1200-$1300.

Впрочем, ждать осталось недолго — ожидается, что Apple представит новые модели ‌iPad Air‌ и ‌‌iPad Pro в конце марта.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2662
tellurian
У них и так падение продаж 25%, хотят совсем закрыть эту нишу?
Ноутбуки тоже не так активно продаются, как могли бы. Они не в рынке по цене.
При текущем повышении, продажи планшетов вообще уйдут в пике.
час назад в 22:04
#
+60
Anatoly076
Опечатка в первом абзаце. Стоимость планшета от 160 $.
час назад в 22:11
#
+60
Anatoly076 Anatoly076
Извиняюсь я вскользь прочитал. Это удорожание
час назад в 22:12
#