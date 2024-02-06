Вскрылась главная проблема Apple Vision Pro. Гарнитура превращается в кирпич, и это не баг

Олег

Vision Pro (прошивка невозможна)


Владельцам Apple Vision Pro нельзя забывать пароль разблокировки. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, в самом прорывном продукте Apple современности обнаружена странная недоработка: в системе отсутствует функция сброса пароля. По умолчанию всё устроено как в iPhone: вы можете установить шестизначный код либо набор случайных символов, при этом разблокировка в основном происходит по Optic ID и лишь иногда с помощью пароля (например, при перезагрузке).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Однако теперь Apple выпустила предупреждение, касающееся пароля. Если пользователь его забыл, то ему придется нести Vision Pro в Apple Store, чтобы там гарнитуру сбросили до заводских настроек вместе с забытым кодом. Выполнить принудительный сброс в домашних условиях невозможно; если поблизости нет Apple Store, компания рекомендует отправить девайс по почте.

Напомним, что в случае с iPhone и iPad тоже требуется полное стирание устройства для сброса пароля, однако эта процедура выполняется дома, на ПК или Mac. Как быть владельцам Vision Pro, живущим в странах, где вовсе нет Apple Store, непонятно. Если ввести неверный пароль несколько раз, устройство заблокируется и пользоваться им больше не получится. 

-10
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
«Сломается лицо, но не Apple Vision Pro»: блогер устроил суровый краш-тест гаджету
Тошнота, двоение в глазах, слезотечение и физические травмы — Apple рассказала всё о Vision Pro
Первые отзывы об Apple Vision Pro: отличная замена 4К-монитору, которая сделает из вас урода
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России создали замену Apple Pay и Google Pay, полностью независимую от iOS и Android
В России появится маркетплейс с пунктами выдачи почти в каждом доме. «Озону» и Wildberries придётся подвинуться
OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy, которые уже успели её установить
«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3487
kardigan
Есть интересно желающие купить это чудо в России. Наверняка кроме этого всплывёт ещё немного неудобств.
2 часа назад в 09:11
#
tellurian
+2661
tellurian kardigan
Уже есть пользователи в Москве.
2 часа назад в 09:43
#
Купить рекламу