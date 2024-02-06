Вскрылась главная проблема Apple Vision Pro. Гарнитура превращается в кирпич, и это не баг



Владельцам Apple Vision Pro нельзя забывать пароль разблокировки. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в самом прорывном продукте Apple современности обнаружена странная недоработка: в системе отсутствует функция сброса пароля. По умолчанию всё устроено как в iPhone: вы можете установить шестизначный код либо набор случайных символов, при этом разблокировка в основном происходит по Optic ID и лишь иногда с помощью пароля (например, при перезагрузке).







Однако теперь Apple выпустила предупреждение, касающееся пароля. Если пользователь его забыл, то ему придется нести Vision Pro в Apple Store, чтобы там гарнитуру сбросили до заводских настроек вместе с забытым кодом. Выполнить принудительный сброс в домашних условиях невозможно; если поблизости нет Apple Store, компания рекомендует отправить девайс по почте.



Напомним, что в случае с iPhone и iPad тоже требуется полное стирание устройства для сброса пароля, однако эта процедура выполняется дома, на ПК или Mac. Как быть владельцам Vision Pro, живущим в странах, где вовсе нет Apple Store, непонятно. Если ввести неверный пароль несколько раз, устройство заблокируется и пользоваться им больше не получится.