Выглядят симпатично: Apple выпустила лимитированную версию Beats Studio Pro

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Бренд Beats, принадлежащий Apple, внезапно представил новую лимитированную версию флагманских наушников Beats Studio Pro, которые были разработаны в партнёрстве с фирмой Stüssy.Лимитка получила чашки бежевого цвета и чёрное оголовье с логотипом Stüssy. Портал Hypebeast подчеркнул, что этот дизайн был вдохновлён «эстетикой персональной электроники 1990-х годов».Напомним, Beats Studio Pro вышли в июле 2023 года. Это полноразмерные накладные наушники с активным шумоподавлением, поддержкой пространственного звука, быстрым сопряжением с устройствами Apple и Android, зарядкой через порт USB-C и огромным запасом автономности (до 40 часов). Девайс работает как по Bluetooth 5.3, так и через порт USB-C или переходник на 3,5 мм. А ещё эти наушники Apple поддерживают Lossless.Пока новые наушники Beats Studio Pro доступны только в США и только на сайте Stüssy по цене $349,99.