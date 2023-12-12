Выглядят симпатично: Apple выпустила лимитированную версию Beats Studio Pro

Фархад
Beats

Бренд Beats, принадлежащий Apple, внезапно представил новую лимитированную версию флагманских наушников Beats Studio Pro, которые были разработаны в партнёрстве с фирмой Stüssy.

Лимитка получила чашки бежевого цвета и чёрное оголовье с логотипом Stüssy. Портал Hypebeast подчеркнул, что этот дизайн был вдохновлён «эстетикой персональной электроники 1990-х годов».

Beats

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Напомним, Beats Studio Pro вышли в июле 2023 года. Это полноразмерные накладные наушники с активным шумоподавлением, поддержкой пространственного звука, быстрым сопряжением с устройствами Apple и Android, зарядкой через порт USB-C и огромным запасом автономности (до 40 часов). Девайс работает как по Bluetooth 5.3, так и через порт USB-C или переходник на 3,5 мм. А ещё эти наушники Apple поддерживают Lossless.

Beats

Пока новые наушники Beats Studio Pro доступны только в США и только на сайте Stüssy по цене $349,99.
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Источник:
HB
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Комментарии

Dmitriy
+814
Dmitriy
У советских наушников оголовье было лучше...
Тут просто какой-то примитивизм, без учета удобства ношения.
час назад в 18:43
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