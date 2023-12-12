Apple удалила из iOS 17.2 легендарную функцию, которая была в iPhone десяток лет

Олег

iOS 17.2
Фото: MacRumors


Компания Apple отключила возможность покупать контент в iTunes Store. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о покупке телешоу и фильмов в приложении iTunes Store на iPhone и iPad. После установки iOS 17.2 пользователь видит «заглушку», информирующую его о невозможности приобрести контент. Теперь утилита перенаправляет всех в приложение Apple TV. Там же можно найти приобретенные ранее видеоролики.

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Продажа контента через iTunes Store изменила индустрию цифровых развлечений. Именно «яблочный» магазин приучил пользователей покупать музыку — а потом и видео — вместо того, чтобы искать пиратские копии. Теперь утилита постепенно уходит в прошлое. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Misha Gynin
–74
Misha Gynin
Вот засранцы 😡
Сегодня в 05:35
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tellurian
+4712
tellurian
Качал, качаю и буду качать ;) 🏴‍☠️
2 часа назад в 07:53
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