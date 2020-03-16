



По данным The Wall Street Journal, компания Apple не может организовать работу многих своих сотрудников вне офиса. В целях борьбы с коронавирусной инфекцией им было разрешено трудиться дома, но это затруднено из-за мер информационной безопасности.



Сотрудники Apple якобы жалуются на то, что не могут получить доступ к внутренней документации с домашних компьютеров. Компания пытается организовать удалённый доступ к необходимой информации, но в то же время старается избежать утечек о ещё не выпущенных продуктах. Apple уделяет особое внимание защите документов, в которых раскрываются подробности об устройствах и софте, которые находятся в активной разработке в настоящее время. Некоторым работникам всё равно приходится являться в офис, несмотря на то, что формально им позволено работать из дома.



На удалённую работу переведены не все сотрудники Apple. Те, кто занимается разработкой устройств, должны по-прежнему приходить на работу, однако теперь они ежедневно проходят тщательный медицинский осмотр. При подозрении на заражение они отстраняются от работы и направляются на дополнительное обследование.



Коронавирус COVID-19 заразил более 174 тысяч человек по всему миру, более 6700 из них погибли. Распространение вируса вынудило Apple закрыть все свои магазины за пределами Китая по меньшей мере до 27 марта. В Китае магазины Apple не работали в течение нескольких недель, но затем были снова открыты.



Компания Apple отказалась от проведения конференции WWDC в обычном формате — когда в её штаб-квартиру приезжали тысячи разработчиков со всего мира. Это мероприятие впервые будет проведено в онлайн-формате.







