Исполнительный директор Universal Music Лучиан Грейндж находится в больнице после подтверждения диагноза «коронавирус». Это произошло спустя 15 дней после того, как он устроил вечеринку по случаю своего 60-летия, на которой присутствовали генеральный директор Apple и старший вице-президент компании по программному обеспечению и сервисам Эдди Кью.



Симптомы коронавируса, такие как отдышка, кашель и высокая температура могут появиться не ранее, чем через 14 дней после заражения, а это означает, что глава лейбла могут быть переносчиком вируса во время вечеринки.



Кук и Кью были не единственными знаменитостями на мероприятии Грейнджа, которое прошло в Лос-Анджелесе в клубе Madison Club La Quinta. Он теперь закрыт в качестве меры предосторожности.



На момент публикации пока нет информации о том, что кто-то еще был заражен в результате контакта с Лучианом Грейнджем, но, учитывая специфику распространения вируса, все, кто присутствовал на вечеринке сейчас находятся в зоне риска.





