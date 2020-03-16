Исполнительный директор Universal Music Лучиан Грейндж находится в больнице после подтверждения диагноза «коронавирус». Это произошло спустя 15 дней после того, как он устроил вечеринку по случаю своего 60-летия, на которой присутствовали генеральный директор Apple и старший вице-президент компании по программному обеспечению и сервисам Эдди Кью.
Симптомы коронавируса, такие как отдышка, кашель и высокая температура могут появиться не ранее, чем через 14 дней после заражения, а это означает, что глава лейбла могут быть переносчиком вируса во время вечеринки.
Кук и Кью были не единственными знаменитостями на мероприятии Грейнджа, которое прошло в Лос-Анджелесе в клубе Madison Club La Quinta. Он теперь закрыт в качестве меры предосторожности.
На момент публикации пока нет информации о том, что кто-то еще был заражен в результате контакта с Лучианом Грейнджем, но, учитывая специфику распространения вируса, все, кто присутствовал на вечеринке сейчас находятся в зоне риска.
Симптомы коронавируса, такие как отдышка, кашель и высокая температура могут появиться не ранее, чем через 14 дней после заражения, а это означает, что глава лейбла могут быть переносчиком вируса во время вечеринки.
Кук и Кью были не единственными знаменитостями на мероприятии Грейнджа, которое прошло в Лос-Анджелесе в клубе Madison Club La Quinta. Он теперь закрыт в качестве меры предосторожности.
На момент публикации пока нет информации о том, что кто-то еще был заражен в результате контакта с Лучианом Грейнджем, но, учитывая специфику распространения вируса, все, кто присутствовал на вечеринке сейчас находятся в зоне риска.
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Мы одному кажется, что короновирус ну прям вообще ни о чем?
Это реально болезнь какая-то немедицинская. Она политическая...
Кому и, главное: как удаётся так синхронно управлять миром?
Прости Тим , нам будет тебя не хватать)))