Выпущен дешёвый компьютер размером с флешку. На что он способен?

Компания Popcorn Computer выпустила USB-стик Popstick, который представляет собой компьютер, работающий на ядре Linux 6.4. По своим размерам он сопоставим с обычной флешкой.
Характеристики Popstick:
- Процессор: Allwinner F1C200s ARM926EJ-S (ARMv5TE) @ 533 MHz с
- Оперативная память: 64 МБ DDR1
- Память: 128 МБ (SPI NAND Flash for OS), слот для карты памяти microSD
- USB: коннектор USB Type-A с поддержкой режима USB Gadget (плата может определяться как USB Ethernet, Serial, Mass Storage, HID и т. п.), коннектор micro USB
- Питание: 5 В через порт USB Type-A
К сожалению, PopStick нельзя считать полноценным компьютером, поскольку он управляется урезанной сборкой Linux. Впрочем, производитель не исключает, что в будущем на него можно будет поставить более продвинутый дистрибутив. Сейчас прошивка лишь позволяет пользователю выбрать, как это устройство будет определяться компьютером, то есть оно работает в качестве связующего звена между ПК и дополнительной периферией.
PopStick функционирует в режиме аксессуара USB: для хоста новинка может выглядеть как клавиатура, мышь, накопитель, сетевая карта, веб-сервер или другое устройство. Через порт microSD к этому компьютеру можно подключить дополнительные аксессуары или периферию. Корпус прозрачный, сквозь него видно всю электронную начинку. Более того, производитель сделал открытыми как софт, так и железо, из которого собран этот компьютер, что открывает сторонним разработчикам и пользователям широкие возможности для его улучшения и настройки под свои собственные нужды. Приобрести этот мини-компьютер можно будет по цене 29 долларов (чуть более 2,5 тысяч рублей по текущему курсу).