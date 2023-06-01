Выпущен гоночный симулятор по цене настоящего автомобиля

Александр


Компания EK, известная в основном по выпуску охлаждающего оборудования для ПК, показала на выставке Computex симулятор гоночного автомобиля EK Sim Racer. В составе этой штуковины — кресло, руль с педалями, компьютерная начинка и ультраширокий изогнутый монитор.

В качестве «мотора» используется кастомная сборка из топовых игровых комплектующих с фирменными системами охлаждения EK и RGB-подсветкой. Изображение выводится на монитор Samsung Odyssey с соотношением сторон 32:9. На компьютере можно запускать любые игры, но логичнее всего, конечно же, гонки. Руль и другие аксессуары обладают тактильной обратной связью, что придаёт играм реалистичности.



Удивительно, но это не концепт, а продукт, который на самом деле появится в продаже. Версия с готовым компьютером будет стоить 25 тысяч долларов, без него на 5 тысяч дешевле. В пересчёте на российскую валюту получается 2 миллиона и 1,6 миллиона рублей соответственно.
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Источник:
TechPowerUp
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