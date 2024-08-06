Выпущен роутер Xiaomi BE6500 с Wi-Fi 7 и бешеной скоростью работы

Александр


Компания Xiaomi начала продажи нового флагманского роутера. Модель получила название BE6500, а её главная особенность заключается в поддержке Wi-Fi 7 на рекордно высоких скоростях.

Роутер работает на процессоре Qualcomm с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и оснащён четырьмя 2,5-гигабитными портами RJ-45. Пиковая скорость соединения в беспроводной сети составляет 3,57 Гбит/с. Как заявляет производитель, BE6500 обеспечивает на 147% большую пиковую скорость соединение и на 358% увеличенную площадь покрытия в сравнении с аналогами, поддерживающими Wi-Fi 6. Его преимущества станут очевидны при использовании в домах или больших квартирах.

BE6500 обладает поддержкой технологий MLO, 4KQAM и OFDMA, благодаря чему может одновременно работать в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц, позволяет создавать Mesh-сети для объединения до десяти маршрутизаторов и увеличения площади покрытия, а также способен обеспечивать тесную интеграцию гаджетов умного дома через приложение Mi Home. Он выпускается в чёрном цвете и обладает габаритами 318,8×46,9×242 мм. В Китае его продают за 499 юаней (чуть менее 6 тысяч рублей).

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Комментарии

Lord
+627
Lord
Прям космос какой то, 3.57Гбит/с. Где такие скорости?
27 минут назад
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