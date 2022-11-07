Сейчас — лучшее время для сборки игрового ПК
Александр Кузнецов —
По данным «Известий», цены на компьютерные комплектующие в российских магазинах заметно снизились. Это связано с восстановлением производства после ковидных ограничений, налаживанием поставок, стабилизацией курса валют и завершением майнинга эфира.
Так, совсем недавно собрать игровой ПК начального уровня стоило примерно 85 тысяч рублей, а сейчас такая же сборка обойдётся в 60 тысяч рублей. Топовая геймерская машина с поддержкой 4K стоила 260 тысяч, а теперь можно уложиться в 180.
Статистика, собранная маркетплейсом Ozon, показала, что в октябре в сравнении с июнем комплектующие стали дешевле на 18-37%, причём сильнее всего подешевели видеокарты. При этом ассортимент видеокарт заметно увеличился, как и конкуренция между продавцами. Как рассказали в «Ситилинке», новые модели видеокарт Nvidia были представлены 3 октября, и уже через неделю они начали продаваться в России, причём топовая модель GeForce GTX 4090 стоит около 140 тысяч рублей, тогда как предыдущий флагман GeForce GTX 3090 Ti стоил в России на старте почти 300 тысяч.
Снижение цен на видеокарты привело к увеличению спроса, и потребители стали чаще задумываться об апгрейде других комплектующих, что привело к увеличению продаж новых процессоров и мощных блоков питания. Выпуск новых моделей процессоров вызвал падение цен на модели предыдущих поколений, поскольку магазинам необходимо избавляться от складских запасов.
Российские магазины наладили поставки методом параллельного импорта, найдя наименее затратные способы ввоза товаров. В Европе из-за роста цен на электроэнергию упал спрос на прожорливые компьютерные компоненты (прежде всего процессоры и видеокарты), на что рынок отреагировал введением скидок — и эти скидки ощутил на себе российский потребитель.
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