ПМЭФ 2024

Выпущен смартфон Xiaomi 14 Civi — с двумя фронтальными камерами

Александр


Компания Xiaomi анонсировала выпуск глобальной версии субфлагмана Xiaomi 14 Civi. Он ориентирован на тех, кому важно высокое качество съёмки фотографий и видео, но при этом стоит относительно недорого.

Характеристики Xiaomi 14 Civi:

— Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с модулем 5G
— AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, 100-процентным охватом спектра DCI-P3 и защитой стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2
— 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с возможностью расширения за счёт накопителя
— Накопитель UFS 4.0 объёмом 256 или 512 ГБ
— Двойная фронтальная камера: модули по 32 Мп с охватом 78° и 100°
— Тройная основная камера: главный модуль 50 Мп с оптической стабилизацией, телефото 50 Мп с 2-кратным зумом и ультраширик 12 Мп
— Аккумулятор на 4700 мАч с 67-ваттной зарядкой

Xiaomi 14 Civi работает на свежей версии HyperOS, поддерживает две SIM-карты, в том числе в сетях 4G и 5G. Он доступен в трёх цветах: голубой, светло-зелёный и чёрный.



Xiaomi 14 Civi уже продаётся в некоторых странах. В пересчёте на российские деньги версия 8 + 256 ГБ стоит 46 800 рублей, а 12 + 512 ГБ — 52 200 рублей. Вероятно, в скором времени эта модель появится в России по схожим ценам или чуть дороже.
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Комментарии

tellurian
+1447
tellurian
И ни одной нормальной фото этих камер.
Для чего три варианта задней?
Сегодня в 10:35
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