





Американская компания Sabrent выпустила SSD-накопитель Rocket XTRM-Q (SB-DXMQ-8X2). Эта модель стоит как топовый игровой компьютер, а всё из-за того, что обладает более чем выдающимися характеристиками.Rocket XTRM-Q состоит из двух плат M.2 PCIe 3,0x4, каждая по 8 ТБ и обладает суммарной ёмкостью 16 ТБ. Каждый накопитель можно использовать отдельно или в RAID-массиве для более надёжного хранения информации. Также доступна конфигурация JBOD, при которой запись на второй накопитель происходит после переполнения первого.Этот SSD предлагается использовать вместе с ноутбуком для хранения большого объёма данных (например, аудио- или видеозаписей). Он пригодится профессионалам, которые много путешествуют и предпочитают возить с собой всю коллекцию медиафайлов, с которыми работают. Не исключено, что он также привлечёт майнеров криптовалюты Chia Coin, для добычи которой требуются высокопроизводительные накопители большой ёмкости.Базовая скорость чтения составляет 1400 МБ/с, а при использовании RAID-массива она вдвое больше. Для увеличения производительности применяется интерфейс Thunderbolt 3, причём кабель поставляется в комплекте вместе с адаптером питания.Накопитель Rocket XTRM-Q заключён в корпус с габаритами 11,3×5×1,72 см и весит около 900 грамм. В официальном магазине производителя его можно приобрести за 3300 долларов, а на Amazon он продаётся за 2900 долларов (около 240 и 210 тысяч рублей соответственно).