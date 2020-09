Компания Razer известна в основном по производству компьютеров, ноутбуков, смартфонов и различных аксессуаров для геймеров, но на этот раз она представила необычный для себя продукт — жевательную резинку.Жвачка называется Respawn by 5 Gum и производится по заказу Razer компанией 5 Gum, которая принадлежит холдингу Mars Wrigley. Доступно три вкуса — прохладная мята, арбузно-гранатовый коктейль и тропический пунш. Приобрести её можно на сайте razer.com и в различных магазинах, в США цена составляет 2,99 доллара за пачку из 15 стиков или 27,99 доллара за упаковку из десяти больших пачек (228 и 2138 рублей).По словам Razer, в разработку рецептуры для этой жевательной резинки вложены огромные усилия. Она якобы помогает профессиональным киберспортсменам сосредоточиться на игре, а входящий в её состав кофеин придаёт силы, повышает выносливость и снижает сонливость. Источником кофеина для Respawn by 5 Gum служит экстракт из зелёного чая, также добавлены витамины B4, B6, B12 и никотиновая кислота. Ещё одна особенность — бодрящий эффект длится недолго, он заканчивается, как только игрок выплёвывает жвачку. Это позволяет использовать её в качестве энергетика в любое время суток, даже во время ночных игровых сессий. Жвачка Respawn by 5 Gum выкрашена в чёрный цвет, но зубы от неё не почернеют, напротив — с них будет удалён налёт, вызывающий потемнение зубной эмали.Это не первый съедобный продукт для Razer, в 2019 году эта компания выпустила в продажу энергетический напиток.