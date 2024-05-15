Выпущены настольные часы с поддержкой игр и приложений. Вот бы всем такие!

На «Кикстартере» обнаружен новый крайне необычный гаджет, разработчики которого надеются найти финансирование на производство — настольные электронные часы Vobot Mini Dock. По сути это мини-компьютер, отображение текущего времени на котором это лишь часть возможностей.
Лицевая панель разделена на две части: слева с помощью обычных светодиодов отображается время, а справа размещён более продвинутый IPS-экран диагональю 2 дюйма с разрешением 320×240 пикселей, на котором выводится изображение от встроенных приложений или картинка с компьютера. Среди приложений есть календарь, прогноз погоды, расписание дел, таймер, а также с десяток ретро игр. На мини-экран также можно вывести информацию с компьютера (например, сведения о загруженности процессора, памяти или видеокарты) или продублировать изображение с монитора. Создатели этого устройства надеются, что оно привлечёт энтузиастов, и они будут создавать для него собственные приложения на языке MicroPython.
Vobot Mini Dock также использовать для автоблокировки экрана компьютера, когда пользователь покидает рабочее место, в качестве монитора температуры и влажности в помещении или монитора для IP-камеры. Благодаря набору портов (HDMI, USB-A 3.0, 2×USB-C 3.0, Power Delivery USB-C 90 Вт, гигабитный Ethernet) Vobot Mini Dock служит и в качестве мультимедийного хаба. Этот девайс может выводить изображение на внешние мониторы с разрешением вплоть до 4К при частоте 60 Гц.
Vobot Mini Dock предлагается на краудфандинговой площадке Kickstarter по раннему предзаказу за 55 долларов (почти 5000 рублей). Также есть вариант с мини-геймпадом для игр за 62 доллара (около 5700 рублей) и полный комплект с мини-геймпадом и блоком питания на 100 Вт за 85 долларов (примерно 7800 рублей).
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