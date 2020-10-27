Сегодня Apple выложила на свой YouTube-канал новое видео, подчеркивающее возможности съемки, редактирования и воспроизведения видео в формате Dolby Vision HDR, которые доступны в iPhone 12 (с частотой до 30 кадров в секунду) и в 12 Pro (60 FPS).
Ролик получил название Make movies like the movies (игра слов, которую можно перевести как «Снимайте видео, как фильмы»). Он демонстрирует владельцев iPhone 12 Pro, использующих свои устройства для производства видеоконтента с помощью дополнительных приспособлений и креативных ракурсов. Слоган видео подчеркивает, что новый айфон — единственная камера, которая снимает в формате Dolby Vision.
Напомним, поддержка HDR-формата Dolby Vision также ожидается в грядущих iPhone 12 mini и 12 Pro Max с частотой до 30 и 60 кадров в секунду соответственно.
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Ролик получил название Make movies like the movies (игра слов, которую можно перевести как «Снимайте видео, как фильмы»). Он демонстрирует владельцев iPhone 12 Pro, использующих свои устройства для производства видеоконтента с помощью дополнительных приспособлений и креативных ракурсов. Слоган видео подчеркивает, что новый айфон — единственная камера, которая снимает в формате Dolby Vision.
Напомним, поддержка HDR-формата Dolby Vision также ожидается в грядущих iPhone 12 mini и 12 Pro Max с частотой до 30 и 60 кадров в секунду соответственно.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru