Apple представила ремешки и циферблаты для Apple Watch в цвете государственных флагов 22 стран. Среди них есть российский. 

Это лимитированная коллекция Limited Edition International Collection. Любой ремешок из нее стоит $49,99. Циферблат со схожим цветом становится доступен при наличии соответствующего ремешка. Также его можно скачать с официального сайта Apple. 


Полный список стран, с флагами которых есть ремешок и циферблат: 
  • Австралия
  • Бельгия
  • Бразилия
  • Канада
  • Китай
  • Дания
  • Франция
  • Германия
  • Великобритания
  • Греция
  • Италия
  • Ямайка
  • Япония
  • Мексика
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Россия
  • Южная Африка
  • Южная Корея
  • Испания
  • Швеция
  • Соединенные Штаты



Несмотря на наличие российских ремешка и циферблата, в нашей стране он официально не продается. Новая коллекция доступна в английской версии официального сайта Apple. 


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