Apple представила ремешки и циферблаты для Apple Watch в цвете государственных флагов 22 стран. Среди них есть российский.
Это лимитированная коллекция Limited Edition International Collection. Любой ремешок из нее стоит $49,99. Циферблат со схожим цветом становится доступен при наличии соответствующего ремешка. Также его можно скачать с официального сайта Apple.
Полный список стран, с флагами которых есть ремешок и циферблат:
- Австралия
- Бельгия
- Бразилия
- Канада
- Китай
- Дания
- Франция
- Германия
- Великобритания
- Греция
- Италия
- Ямайка
- Япония
- Мексика
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Россия
- Южная Африка
- Южная Корея
- Испания
- Швеция
- Соединенные Штаты
Несмотря на наличие российских ремешка и циферблата, в нашей стране он официально не продается. Новая коллекция доступна в английской версии официального сайта Apple.
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