Apple может оснастить iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сверхширокоугольный объектив с автофокусом. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac со ссылкой на инсайд от Минг-Чи Куо.
По словам аналитика, начиная с iPhone 13 Pro, сверхширокоугольный объектив в смартфонах Apple наконец станет полноценным, так как получит возможность пользовательской фокусировки. В частности, «сверхширик» сможет сам фиксироваться на объектах, а также подстраивать фокус по желанию пользователя — достаточно будет нажать на дисплей в нужном месте. Точно так же сейчас происходит фокусировка на базовом широкоугольном объективе iPhone. На данный момент «сверхширик» имеет фиксированный фокус «в бесконечность», из-за чего даже iPhone 12 Pro Max не умеет фокусироваться на конкретном объекте в режиме сверхширокоугольной съемки.
Минг-Чи уверен, что, помимо фокусировки, Apple прокачает линзы «сверхширика» — элементов внутри объектива станет шесть вместо пяти. Это несомненно улучшит качество и резкость получаемых снимков. Несмотря на внедрение Deep Fusion и Night Mode для сверхширокоугольного модуля в линейке iPhone 12, он всё равно не обеспечивает хорошего качества снимков в условиях недостаточной освещенности.
Куо уточняет, что обновленные объективы получат только модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Это еще один способ сегментировать модельный ряд и отделить более дешевые устройства в линейке от более «премиальных». Напомним, что модели Pro и Pro Max также эксклюзивно получат дисплей ProMotion (120Гц). А в актуальном модельном ряду iPhone 12 у устройств различается тактильное восприятие корпуса — модели Pro и Pro Max имеют матовую заднюю поверхность.
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