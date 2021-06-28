Apple может провести еще одно мероприятие текущим летом и представить на нём совершенно новый MacBook Pro, оснащенный собственной SoC следующего поколения. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.
По словам Марка, еще до презентации iPhone 13 в сентябре, Apple наконец покажет по-настоящему профессиональный MacBook. Он уверен, что компания пойдет навстречу пользователям и вернет устройству несколько необходимых разъемов — например, HDMI и слот для SD-карты. Кроме того, Марк пророчит новому MacBook возвращение MagSafe — пока неясно, как это будет выглядеть, однако проприетарный магнитный порт питания в iMac 2021 наводит на размышления.
Но самое главное в будущем MacBook Pro — это его «железная» составляющая. В частности, Гурман сообщил, что Apple готовит два новых чипа под кодовыми названиями Jade C-Chop и Jade C-Die. И тот, и другой включают в себя по 8 ядер с высокой производительностью, и по два энергоэффективных — по сути, это уже известный нам bigLITTLE. Каждый из чипов будет иметь вариант с 16-ти либо 32-ядерной графикой. Отдельно Марк отмечает, что Jade C-Chop и Jade C-Die имеют отличия от уже известного M1. Кроме того, Apple может существенно увеличить объем оперативной памяти в MacBook Pro — Bloomberg называет максимальную конфигурацию в 64Гб (при 16Гб в случае с M1 на данный момент).
Ранее мы показывали несколько рендеров будущих MacBook Pro 16’’ — все они основаны на утечках. Кроме того, немало информации о будущем iPhone 13 также попало в сеть. А вот с Apple Watch Series 7 всё может получиться не так интересно, как ожидалось — инсайдеры утверждают, что нового датчика часы пока не получат и Apple ограничится их небольшим редизайном.
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