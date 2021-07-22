macOS Big Sur 11.5

iPadOS 14.7

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Apple обновила операционные системы для компьютеров и планшетов. Стабильные версии macOS Big Sur 11.5 и iPadOS 14.7 доступны для загрузки.Ниже — главные изменения и нововведения.В операционной системе появилась вкладка «Библиотека подкастов». Она позволяет вам выбирать, слушать все аудиозаписи или только тех авторов, за которыми вы следите.Остальные изменения — устранение багов. В приложении «Музыка» исправлены ошибки и проблемы с входом в систему на компьютерах Mac M1.Добавлены новые функции для Apple Card Family, позволяющие делиться кредитной картой между членами семьи. С iPadOS 14.7 два держателя карт могут объединить кредитные лимиты и использовать одну совместную учетную запись.Теперь можно управлять таймерами на умных колонках HomePod без голосового помощника Siri.Ранее в iOS 14.7, iPadOS 14.7, macOS Big Sur 11.5, watchOS 7.6 и tvOS 14.7 компания устранила ошибку, с которой у устройств появлялся сбой при подключении к сети Wi-Fi с определенным названием. Операционная системе могла принять символы после знака процента в названии сети как команду, а не просто название Wi-Fi. Если девайс подключался к такой сети, то он начинал сходить с ума.