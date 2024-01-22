Вышли обновления tvOS, Home Pod 17.3 и watchOS 10.3

Артем
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Сегодня, 22 января, компания Apple выпустила апдейты для tvOS 17.3, Home Pod 17.3 и watchOS 10.3 для всех желающих.

Самым заметным изменением стал обновленный список циферблатов, приуроченный к месяцу афроамериконской культуры. Также Apple отмечает, что устранила ряд ошибок и повысила стабильность работы устройств. 

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О более подробных изменениях внутри сборок пока ничего неизвестно. Если таковые существуют, мы напишем о них в отдельном материале.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

kardigan
+3449
kardigan
Список циферблатов… знатное обновление-не поспоришь.
Вчера в 23:15
#
GSmirnov
+616
GSmirnov
Какой какой культуры? афроамерикОнской?
Уже прямо даже не смешно. Есть хоть 1 статья на портале без ошибок?
Сегодня в 00:16
#
GSmirnov
+616
GSmirnov GSmirnov
Ну в смыслу в статье и так минимум слов, и все равно косяк
Сегодня в 00:17
#
–1104
NYX GSmirnov
Целевая аудитория такая. Среднестат эпл юзер далеко не профессорский состав. Разве не видно самому?
час назад в 02:02
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