Вышли обновления tvOS, Home Pod 17.3 и watchOS 10.3

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Сегодня, 22 января, компания Apple выпустила апдейты для tvOS 17.3, Home Pod 17.3 и watchOS 10.3 для всех желающих.Самым заметным изменением стал обновленный список циферблатов, приуроченный к месяцу афроамериконской культуры. Также Apple отмечает, что устранила ряд ошибок и повысила стабильность работы устройств.О более подробных изменениях внутри сборок пока ничего неизвестно. Если таковые существуют, мы напишем о них в отдельном материале.