Вышло третье крупное обновление iOS, iPadOS 17.3 и macOS Sonoma 14.3

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Сегодня, 22 января, компания Apple выпустила iOS 17.3, iPadOS 17.3, и macOS Sonoma 14.3 для всех желающих.Одним из главных нововведений iOS 17.3 стала функция защиты устройств от кражи. Теперь проверка по Touch ID или Face ID требуется для ряда действий, например, отключение режима пропажи, полное стирание устройства, использования сохраненных банковских карт и так далее. Некоторые действия дополнительно получили задержку срабатывания в 1 час, например, изменение пароля Apple ID или его настроек, добавление/удаление лица или отпечатка пальца, отключение «Локатора».Обновление также позволяет делиться совместными плейлистами с другими пользователями для создания общего списка треков, которые можно оценить при помощи эмодзи.Добавлены новые обои «Единство», приуроченые к месяцу афроамериконской культуры.Также теперь в некоторых отелях можно транслировать контент по AirPlay на телевизор в своем номере.