«Расслабьтесь, это iPhone 15 Plus». Apple похвасталась аккумулятором в новом забавном видео

Артем
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Рекламное видео вновь напоминает пользователям о высокой автономности смартфона, даже если вы пользуетесь камерой весь день напролет.

Короткий ролик на 40 секунд загрузили на YouTube. По сюжету, паренек решил показать всему миру свои успехи в единоборствах, записав на видео попытки разбить несколько плашек одним ударом руки. Оператором решил выступить его отец. День сменяется ночью, мальчуган настойчиво, но безуспешно молотит по дереву, папаша терпеливо снимает это действо, уминая пончики, и только iPhone 15 Plus продолжает держать заряд.


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Также компания недавно напомнил о функции «На связи» в другом забавном ролике.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+781
Eredy
✌️
35 минут назад
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st00p1dm0nkey
+4233
st00p1dm0nkey
Чёт сегодня много пишут, что эпл выплатила штраф, редакция слышала? Или это враньё?
23 минуты назад
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