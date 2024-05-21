Вышли «убийцы» AirPods Max от Sonos

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Популярный производитель аудиооборудования Sonos официально вышел на рынок наушников премиум-класса, представив полноразмерные Sonos Ace. Новинка позиционируется, как ответ на AirPods Max и Sony WH-1000XM5.Sonos Ace получили специально изготовленные 40-мм динамики, которые обещают насыщенный и детальный звук, а также восемь микрофонов для устранения нежелательных шумов. Кроме того, в наушниках предусмотрен режим прозрачности, поддержка пространственного звука и Dolby Atmos. Причём воспроизведение звука без потерь обеспечивается как через Bluetooth, так и через кабель USB-C.Заявленное время автономной работы — 30 часов с включенным шумоподавлением или режимом прозрачности. Быстрая 3-минутная зарядка обеспечивает 3 часа воспроизведения. Подключается гарнитура по Bluetooth 5.4, а управление осуществляется с физических кнопок.Журналисты 9to5Mac, которые уже опробовали новинку, подчеркнули идеальный баланс между весом и комфортом. Несмотря на то, что наушники весят всего 312 граммов (легче AirPods Max), они изготовлены из нержавеющей стали, а амбушюры — из пеноматериала с эффектом памяти. Кстати, модульная конструкция позволяет легко заменять чашки наушников в будущем.В комплект вход чехол для переноски, кабель USB-C — USB-C и переходник с разъемом 3,5 мм. Sonos Ace поступят в продажу с 5 июня по цене $449.