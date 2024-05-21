Вышли «убийцы» AirPods Max от Sonos

Популярный производитель аудиооборудования Sonos официально вышел на рынок наушников премиум-класса, представив полноразмерные Sonos Ace. Новинка позиционируется, как ответ на AirPods Max и Sony WH-1000XM5.
Sonos Ace получили специально изготовленные 40-мм динамики, которые обещают насыщенный и детальный звук, а также восемь микрофонов для устранения нежелательных шумов. Кроме того, в наушниках предусмотрен режим прозрачности, поддержка пространственного звука и Dolby Atmos. Причём воспроизведение звука без потерь обеспечивается как через Bluetooth, так и через кабель USB-C.
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Заявленное время автономной работы — 30 часов с включенным шумоподавлением или режимом прозрачности. Быстрая 3-минутная зарядка обеспечивает 3 часа воспроизведения. Подключается гарнитура по Bluetooth 5.4, а управление осуществляется с физических кнопок.
В комплект вход чехол для переноски, кабель USB-C — USB-C и переходник с разъемом 3,5 мм. Sonos Ace поступят в продажу с 5 июня по цене $449.